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يوفنتوس يتصدر.. تعرف على ترتيب الدوري الإيطالي بعد انتهاء الجولة الـ26

الإثنين 09/مارس/2020 - 05:53 م
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ترتيب الدوري الإيطالي
ترتيب الدوري الإيطالي
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ترتيب الدوري الإيطالي.. أقيمت مجموعة من المبارايات، أمس الأحد، والتي كانت مؤجلة ضمن منافسات الجولة الـ26 من بطولة "الكالتشيو" الإيطالي، بسبب "كورونا".

تغير ترتيب الدوري الإيطالي

وتغير ترتيب الدوري الإيطالي بعد الـ4 مواجهات التي أقيمت الأحد، حيث فاز سبال على بارما بهدف دون رد، وحقق سامبدوريا فوزًا ثمينًا على ملعبه بلويجي فيراريس على هيلاس فيرونا بنتيجة 2 مقابل هدف بفضل مهاجمه الخبير فابيو كوالياريلا، كما سجل فيرونا هدف بالخطأ في مرمى الخصم.

وصافة ترتيب الدوري الإيطالي

وخسر ميلان على أرضه في السان سيرو، بهدفين لهدف، أمام جنوى ليعود لدائرة النتائج السلبية، وسجل هدف ميلان الوحيد زلاتان إبراهيموفيتش، بينما سجل جوران بانديف وفرانشيسكو كاساتا هدفي جنوى ليحقق 3 نقاط غالية في صراع الهروب من الهبوط لدوري الدرجة الثانية، وتزيل قائمة الترتيب.

صراع ترتيب الدوري الإيطالي

وتعادل أودينيزي وفيورنتينا في فريولي سلبيًا، في مباراة شهدت قليل من الإثارة، بينما كانت كل الإثارة في لقاء السهرة الذي فاز به يوفنتوس على حساب انتر ميلان في ديربي إيطاليا بهدفين لباولو ديبالا وآرون رامسي، قادته لصدارة ترتيب الدوري الإيطالي.

قمة ترتيب الدوري الإيطالي

ويتربع يوفنتوس على صدارة ترتيب الدوري الإيطالي بفوزه أمس الأحد على إنتر، برصيد 63 نقطة، وظل إنتر في المركز الثالث بخسارة أمس.

ترتيب الدوري الإيطالي

يوفنتوس    63

لاتسيو    62 

انتر ميلان 54 

أتالانتا      48

روما     45 

نابولي   39 

ميلان   36 

فيرونا   35 

بارما   35 

بولونيا   34 


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الكلمات المفتاحية

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