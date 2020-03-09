نشرة أخبار الفجر الاقتصادية اليوم الإثنين 9-3-2020

نستعرض مع القراء أهم العناوين التى وردت فى أخبار اليوم الاقتصادية على موقع بوابة الفجر لتيسيير على المتابعين فى معرفة أهم الأخبار الاقتصادية اليوم الإثنين 9-3-2020 .









واصلت أسعار اليورو الارتفاع أمام الجنيه المصري خلال تعاملات اليوم الإثنين، في البنوك المصرية، يأتى ذلك مع استمرار صعود الدولار وبعض العملات الأجنبية خلال تعاملات الأسبوع الماضى وتعاملات الأسبوع الجاري وتتابع بوابة الفجر سعر العملة الأوربية الموحدة اليورو لحظة بلحظة.









تواردت أنباء عن إلغاء معرض ومؤتمر "سيتى سكيب" أحد أكبر الفعاليات العقارية في مصر، بعد قرارالدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء بتعليق جميع الفعاليات التى تتضمن أى تجمعات كبيرة من المواطنين، وذلك ضمن الاجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس "كورونا المستجد".









أعلنت شركة عز للصلب عن رفع سعر طن حديد عز بنحو 115 جنيهًا خلال تعاملات اليوم الإثنين، وذلك يتوافق مع توقعات بوابة الفجر بوجود ارتفاع جديد مع اقتراب شهر أبريل المقبل الذى يشهد رواج في عملية الإنشاءات.









علقت البورصة الأمريكية التعاملات لمدة 15 دقيقة في مستهل التداولات بعد أن هوت المؤشرات بأكثر من 7 بالمائة على خلفية موجة بيعية حادة.









إختتمت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الاثنين، على هبوط جماعى حاد جداً لكافة المؤشرات، بضغوط مبيعات المتعاملين الأجانب والعرب، وإسترسل الهبوط ما بين مطرقة إنتشار فيروس كورونا و سندان تراجع النفط، بمبيعات عربية اجنبية هستيرية على كافة القياديات و بأى اسعار، والذي جاءت بقيم تداولات مرتفعة وقاربت علي المليار جنيه.









شهد عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بحضور مارك شومان نائب رئيس شركة هواوى العالمية مراسم توقيع مذكرة تفاهم بين المعهد القومي للاتصالات NTI وشركة هواوى تكنولوجيز العالمية لاعتماد المعهد مركزاً قومياً لإعداد أكاديميات متخصصة في التحول الرقمي، وإطلاق برنامج دورى هواوى للمحترفين للتدريب على مجالات التحول الرقمى.









قالت حنان رمسيس خبيرة أسواق المال ، أنه للمرة الثانية علي التوالي، و في فترة لا تتجاوز 10 ايام علقت البورصة المصرية التداول لمدة نصف ساعة، بسبب انخفاض المؤشر 100 الاوسع نطاق وتجاوزة 5% حد الادني للنزول خلال جلسة التداول ، وسط خسائر في رأس المال السوقي تجاوز الـ 40 مليار جنية وأستمرار انخفاض كافة مؤشرات البورصة المصرية تأثر بالإنخفاضات التي منيت بها الاسواق العربية والعالمية .









أوقفت البورصة المصرية، جلسة التداول خلال تعاملات اليوم الاثنين، ولمدة نصف ساعة لتجاوز مؤشر إيجى إكس 100 نسبة انخفاض 5% ، وذلك بعد الهبوط العنيف لجميع المؤشرات علي بسبب ظهور حالات كورونا في مصر .









أصدر الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء اليـوم الاثنين البيانات الأولية للرقم القياسي لإنتاج الصناعات التحويلية والاستخراجية عن شهر ديسمبر 2019.









أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، حرص الحكومة على توفير السيولة النقدية اللازمة للهيئات السلعية والخدمية؛ بما يسهم في تعزيز قدراتها على الوفاء بالتزاماتها الخدمية على النحو الذي يساعد في توفير احتياجات المواطنين خاصة الفئات الأولى بالرعاية، مشيرًا إلى أن وزارة المالية تتلقى بعين الاهتمام طلبات التعزيز المالي للجهات الإدارية، وتحرص على تلبيتها فى ضوء الاعتمادات المقررة بمراعاة تحقيق المصلحة العامة، والمستهدفات المالية سنويًا؛ بما يؤدى في النهاية إلى الارتقاء بمستوى معيشة المواطنين.













زف الدكتور عاصم الجزار، وزير الاسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بشرى سارة لسكان مدينة الصالحية الجديدة، حيث أعلن أنه جارٍ استكمال أعمال توصيل الغاز الطبيعى بعدة مناطق سكنية بالمدينة، وكذا أعمال مرافق المنطقة الجنوبية( مياه – صرف – طرق )، وذلك فى إطار زيادة الخدمات المقدمة للمواطنين، وترفيق الأراضى بمختلف أنشطتها.









عقدت نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة اجتماعاً موسعاً مع الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة استعرضا خلاله سبل تعزيز التعاون المشترك بين الوزارتين لتعظيم الاستفادة من إستخدام الوقود البديل كمصدر من مصادر الطاقة للمصانع مع الحفاظ على سلامة المنظومة البيئية وتطبيق أعلى المعايير والاشتراطات البيئية في المنشآت الصناعية.









التقى المهندس ممدوح رسلان، رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى، أندرياس سكلت، نائب رئيس مجلس الإدارة لقسم الطلمبات بشركة أندريتز - إى جى النمساوية، لبحث سبل التعاون المشترك بين الجانبين فى مجال نقل وتوطين تكنولوجيا تصنيع الطلمبات، وذلك بحضور المهندس مصطفى الشيمى، رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب بالقاهرة الكبرى.



