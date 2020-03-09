وفد "الوطنية للدفاع عن الحريات" يشارك في جلسة حقوق الإنسان بجنيف





شارك وفد الجمعية الوطنية للدفاع عن الحقوق والحريات بالمشاركة مع مؤسسة الحق لحرية الرأي والتعبير في فاعليات جلسة "تعزيز وحماية حقوق الانسان المدنية والسياسية والحق في التنمية"، وذلك في أطار أعمال الدورة 43 لمجلس حقوق الانسان بجنيف.





وشارك في فاعليات تلك الجلسة مجموعة من المقررين الخواص بالمفوضية وممثلي الدول والمجالس الوطنية بالإضافة إلي ممثلي منظمات المجتمع المدني الحاصلة على الصفة الاستشارية بالأمم المتحدة.





وتنعقد اليوم العديد من الفاعليات والجلسات الهامة من أبرزها جلسة المناقشة العامة حول ماهية حالات حقوق الإنسان، التي تتطلب اهتمام خاص من المجلس؛ حيث يتم مناقشة تقرير لجنة حقوق الانسان بجنوب السودان، وكذلك مناقشة تقرير المقرر الخاص المعني بحالة حقوق الإنسان بإيران.



