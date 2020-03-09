أول تعليق من حارس إنبي على الانتقال إلى الأهلي





كشف محمود جاد حارس مرمى فريق الكرة بنادي إنبي حقيقة توقيعه للنادي الأهلي كما تردد في الفترة الماضية.

وقال محمود جاد حارس الفريق البترولي في تصريحات صحيفة أن ما تردد عن توقيعه للقلعة الحمراء مجرد اجتهادات من البعض ولا صحة لما تردد في هذا الشأن.





وتابع حارس الفريق البترولي :" عقدي مع فريق إنبي مستمر حتى عام 2022 ولا يحق لي التوقيع لأي فريق بدون الرجوع إلى إدارة النادي".





وأشار محمود جاد إلى أنه يسعي إلى التألق في الفترة القادمة في مباريات الدوري من أجل الانضمام للمنتخب الأولمبي تحت قيادة شوقي غريب المدير الفني.



