بعد هجومه على الهضبة.. جمهور عمرو دياب يجبر زكي فطين على حذف المنشور



وفوجىء زكي فطين بهجوم عنيف من جمهور الهضبة الذي تابع المنشور موجها انتقاداته لفطين ومدافعا عن عمرو دياب، وفور حذف المنشور كتب زكي فطين منشور اخر لتبرير موقفه.



ورد زكي فطين، على منتقدي من خلال حسابه الشخصى بموقع الفيسبوك قائلا " أغاني المهرجانات بتعجبني لان اللحن والايقاع فيها catchy وفيها مواضيع غير قصص الحب وعذاب الحب وكأن مفيش حاجه نتكلم عنها غير الحب ".



و تابع زكي فطين عبدالوهاب رأيي في أغاني عمرو دياب ده مش إهانه ده مجرد رأى ..أنا شيلت البوست لأن من حقك تختلف معايا أو إنك ترى إني ممثل فاشل .. ده حقك .. لكن الشتيمة مش من حقك".

حذف الفنان زكي فطين عبدالوهاب، المنشور الذي انتقد فيه النجم عمرو دياب، واتهمه بعدم التجديد.