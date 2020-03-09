كلوب يحرج ساديو ماني بورقة صلاح "الحاسمة"

أشاد الألماني يورجن كلوب المدير الفني لنادي ليفربول الإنجليزي بلاعب منتخبنا الوطني محمد صلاح المحترف ضمن صفوف الفريق بعد تألقه في المباراة الماضية أمام بورنموث ضمن منافسات الجولة التاسعة والعشرين من بطولة الدوري الانجليزي الممتاز "بريميرليج" والتي جمعت بين الفريقين علي ملعب انفيلد.

وقال كلوب في تصريحات صحفية اليوم:" محمد صلاح سجل هدفا وقدم أداء رائعا أمام بورنموث بالمباراة السابقة هو ليس بحاجة أن يسجل الاهداف لأن يكون لاعباً عظيماً بتاريخ النادي بالبريميرليج هو لاعب عالمي ومهاجم مذهل وانا سعيد لأجله أن يحقق كل هذه الأرقام".

وأضاف المدرب الألماني:" نحن بحاجة للاعب بإمكانه الحسم بمختلف اللحظات والشكر لله ان محمد صلاح عادةً ما يكون هو الحاسم سأكون سعيداً لو أن ماني يقوم بمثل مايقوم به محمد صلاح وأنا أعتقد أن لديه الفرصة لفعل ذلك".

يذكر أن نادي ليفربول قد حقق فوزا صعبا علي ارضه ووسط جماهيره أمام نظيره نادي بورنموث بنتيجة هدفين مقابل هدف في المباراة التي جمعت بين الفريقين علي ملعب انفيلد الدولي بمدينة ليفربول ضمن منافسات الجولة التاسعة والعشرين من بطولة الدوري الانجليزي الممتاز " بريميرليج ".