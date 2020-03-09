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اعتذار نجمين عن "لعبة النسيان" يضع دينا الشربيني في أزمة

الإثنين 09/مارس/2020 - 05:56 م
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دينا الشربيني
دينا الشربيني
الفجر الفني
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تفرض بعض التساؤلات نفسها حاليًا، حول ما إن كانت النجمة الشابة دينا الشربيني، خارج السباق الرمضاني المقبل أم لا، خاصة بعد ما أثير مؤخرًا من أخبار. 

وتتعرض دينا الشربيني لبعض الأزمات في مسلسلها الجديد "لعبة النسيان"، الذي ستخوض به دراما رمضان القادم.

واعتذرت الفنانة هنا شيحة عن عدم مشاركتها في المسلسل، وجاء بعدها اعتذار النجم أحمد السعدني أيضًا، ممّا يزيد التوقعات بانسحاب بعض الأعضاء، وتوالي الاعتذارات؛ ما قد يكرر ما حدث العام الماضي، حيث اعتذرت المخرجة عن كاملة أبو ذكري عن عدم الاستمرار في العمل، مما دفع بالاستعانة بالمخرج سامح عبد العزيز.

مسلسل "لعبة النسيان" مأخوذ عن فورمات إيطالي، سيناريو وحوار تامر حبيب، وإخراج هاني خليفة، ويشارك دينا الشربيني عدد من النجوم منهم:إنجي المقدم، ورجاء الجداوي، وقاسم علي، وأحمد فهمي، ومحمود قابيل، وجاري البحث عن فنانين آخرين للانضمام إلى فريق العمل، بعد اعتذار كل من هنا شيحة وأحمد السعدني.

يُذكر أن دينا الشربيني قَدّمت مسلسل "زي الشمس" رمضان الماضي، الذي حقّق نجاحًا مميزًا، وأصبح حديث الشارع المصري في البحث عمّن قتل "فريدة" التي قامت بدورها ريهام عبد الغفور، وقد شارك في بطولته أحمد داود، وسوسن بدر، وعمر السعيد، وجمال سليمان، وأحمد مالك، ومحمد علاء، وليلى عز العرب، ومريم الخُشت، ومحمد لطفي شاهين، والطفلان ياسين عمرو وملك حسن، وسامية أسعد، وسيناريو وحوار مريم نعوم، وإخراج سامح عبد العزيز.

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