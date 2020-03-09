كفرالشيخ والبحيرة أولى محطات "مودة" في تدريباته بـ ٧ محافظات

يبدأ المشروع القومي للحفاظ على كيان الأسرة المصرية "مودّة"، بوزارة التضامن الاجتماعي، غدا الثلاثاء، بمحافظتي كفر الشيخ والبحيرة فعالياته التدريبية لتدريب الشباب داخل مراكز الشباب بالتعاون مع وزارة الشباب والرياضة وصندوق الأمم المتحدة للسكان.



وتشمل التدريبات في مرحلتها الثانية ٧ محافظات هي: كفر الشيخ، البحيرة، الدقهلية، الفيوم، القاهرة، الإسماعيلية وجنوب سيناء وذلك حتي ١٧مارس الجاري.



الهدف من التدريبات



وتهدف التدريبات بمراكز الشباب إلى الوصول لقاعدة عريضة من المستهدفين على نحو موازي للعمل بالجامعات وإيصال الرسائل الخاصة بالبرنامج لهم.



من يقوم بالتدرييات



يقدم هذه التدريبات كوادر شبابية تم تدريبهم من خلال ورش عمل على الدليل التدريبي الخاص بالمشروع وإعدادهم كمدربين داخل مراكز الشباب وسيتضمن التدريب ورش تفاعلية حول تطبيق الأساليب والطرق العلمية الصحيحة للحفاظ على التفاهم بين الزوجين وتدعيم الترابط الأسري والتدريب على فض المنازعات بين الزوجين لخفض مستوى نسب الطلاق.



وبدأت المرحلة الأولى من التدريبات في ٧محافظات وهي أسوان، الأقصر، قنا، سوهاج، البحر الأحمر، أسيوط والوادي الجديد في الفترة من ٢٩ فبراير الماضي وحتى ٥ مارس الجاري.