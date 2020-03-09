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مانشستر يونايتد يستقر على رحيل نجم الفريق في الصيف

الإثنين 09/مارس/2020 - 05:42 م
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بوابة الفجر
أحمد عصام
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استقر المدرب النرويجي أولي جونار سولشاير المدير الفني لفريق مانشستر يونايتد على رحيل نجم الفريق خلال فترة الإنتقالات الصيفية المقبلة.

وأشارت تقارير حسب موقع جول العالمي، إن جيسي لينجارد يستعد للرحيل عن مانشستر يونايتد بالصيف المقبل، وذلك بعد أن فقد ثقة المدرب سولشاير وأصبح دوره إحتياطي بعد وصول برونو فيرنانديز في يناير.

ولا يعتمد سولشاير على لينجارد خلال الموسم الجاري، خاصة بعد ظهوره بشكل سيئ للغاية خلال المشاركات التي يلعب خلالها مع الفريق.

وكان قد حقق فريق مانشستر يونايتد الفوز بالأمس على حساب فريق مانشستر سيتي بنتيجة هدفين مقابل لا شيء في المباراة التي أقيمت على ملعب الأولدترافورد بالبريميرليج.

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