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فلسطين تعلن تسجيل 6 إصابات جديدة بفيروس كورونا

الإثنين 09/مارس/2020 - 05:34 م
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الناطق باسم الحكومة الفلسطينية إبراهيم ملحم
الناطق باسم الحكومة الفلسطينية إبراهيم ملحم
وكالات
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أعلن الناطق باسم الحكومة الفلسطينية إبراهيم ملحم، مساء اليوم الإثنين، تسجيل 6 إصابات جديدة بفيروس "كورونا" المستجد، ليرتفع عدد الإصابات في فلسطين إلى 26 حالة، وفقاً لما نقلته وكالة الأنباء الإماراتية "وام".

وقال ملحم: إن "هناك 137 حالة قيد الفحص بانتظار اعلان نتائجها"، مشيراً إلى أن عدد الحالات التي تخضع للحجر المنزلي في بيت لحم ارتفع إلى 2500 إضافة إلى 118 في مختلف المحافظات، و13 في حجر أريحا من القادمين من الخارج.

وأوضح أن هناك 64 سائحا منهم 14 سائحا أمريكيًا ثبت عدم إصابتهم بالفيروس، و49 سائحا هولنديا إضافة الى إسباني من أصل فلسطيني سيغادرون جميعهم اليوم.

وعلى المستوى العالمي، تجاوز عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا 110 ألف حالة، حيث أبلغ أكثر من 90 دولة عن حالات العدوى. بالإضافة إلى ذلك، مات بالفعل أكثر من 3820 شخص من هذا المرض، في حين تعافى حوالي 62000 شخص بالكامل.

تم اكتشاف COVID-19 لأول مرة في مدينة ووهان الصينية في أواخر ديسمبر وانتشرت منذ ذلك الحين في جميع أنحاء العالم. في أواخر يناير، أعلنت منظمة الصحة العالمية عن حالة طوارئ صحية عالمية في ضوء الوباء.

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الكلمات المفتاحية

كورونا فيروس كورونا فلسطين COVID-19

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