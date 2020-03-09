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كشف حساب ناري.. ماذا قدم برونو فيرنانديز مع مانشستر يونايتد في البريميرليج ؟

الإثنين 09/مارس/2020 - 05:41 م
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بوابة الفجر
أحمد عصام
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يعد اللاعب البرتغالي برونو فيرنانديز لاعب خط وسط مانشستر يونايتد الجديد من أبرز اللاعبين خلال الفترة الماضية، وذلك منذ التعاقد معه قادما من نادي سبورتنج لشبونه في الميركاتو الشتوي.

وظهر فريق مانشستر يونايتد بشكل جيد للغاية منذ ضم فيرنانديز، حيث وصل لدور الربع نهائي من بطولة كأس الاتحاد الإنجليزي، وأيضا فاز بالأمس على مانشستر سيتي بثنائية نظيفة.

ويرصد لكم "الفجر الرياضي" أرقام برونو فيرنانديز مع مانشستر يونايتد في البريميرليج.

وشارك اللاعب البرتغالي مع مانشستر يونايتد خلال 5 مباريات في البريميرليج، وساهم في خمسة أهداف أيضاً، حيث سجل هدفين وصنع ثلاثة أهداف لزملائه في الفريق.

وسجل أيضا برونو فيرنانديز رقما إيجابيا في الدوري الإنجليزي الممتاز، حيث أصبح أكثر اللاعبين مساهمة في الأهداف منذ انتقاله إلى البطولة.

ويحتل فريق مانشستر يونايتد في المركز الخامس بجدول ترتيب البريميرليج برصيد 45 نقطة.

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