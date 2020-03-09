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التفاصيل الكاملة لانفصال أنغام عن زوجها أحمد إبراهيم

الإثنين 09/مارس/2020 - 05:37 م
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أنغام
أنغام
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تصدرت المطربة أنغام "ترند" محرك البحث الشهير جوجل، عقب تداول أنباء تفيد بطلاق النجمة المطربة من الملحن أحمد إبراهيم.

أنغام وزوجها

وأثار أحمد إبراهيم زوج الفنانة أنغام الجدل بمنشور لها عبر إنستجرام، يحوي صورة لزوجته السابقة برفقة أبنائه، ووصفها بأنها "ابنة أصول".

انفصال أنغام

وتابع زوج أنغام الذي تدور أنباء حاليًا عن انفصالهما، أن زوجته الأولى يكن لها كل احترام، وأنه عرف قيمتها الحقيقية، وسيفعل كل ما بوسعه لإسعاد أبنائه، وهو ما ربطه البعض بمحاولة الرجوع إلى زوجته السابقة.

أنغام ترتبط بالملحن

ودافعت أنغام عن الملحن أحمد إبراهيم، الذي وصفه الكثيرون بأنه يسعى إلى التسلق عبر أنغام، ليعرفه الوسط الفني أكثر فهو ملحن مغمور لا يعرفه الكثيرون، لتبرر المطربة أن فارق السن لا يعنيها، إذ يكبرها إبراهيم بـ11 عامًا.

زواج أنغام

تزوجت أنغام من الملحن أحمد إبراهيم لتخرج زوجته السابقة ياسمين، وتطلب الطلاق وأصرت أم أولاده على الانفصال منه دون رجعة، ورفعت قضية طلاق للضرر، ولكن في الوقت نفسه رفضت ياسمين توجيه أي إهانة لزوجها باعتباره أبو أولادها.

طلاق أنغام!

وقالت عيسى زوجة أحمد إبراهيم السابقة، إنها ترفض التعليقات السلبية أو الإساءة لشخص أحمد، فهو ابو أولادها، ورجل محترم، على حد وصفها وكانت عشرة طيبة، بغض النظر عن الخلافات، وستبقى لوجود الطفلين، برغم زواجه من أنغام.

نجل أنغام

ومن جانبه، أعرب عمر نجل أنغام عن احتقاره لأحمد إبراهيم، ورفضه التام لهذا الزواج رغم احترامه الكامل لوالدته، واعترض عن مهاجمة والدته من قبل جمهورها.

نجل أنغام يكره إبراهيم

وسرعان ما حذف عمر نجل أنغام الصور التي كان يتداولها لوالدته برفقتها أو لها فقط، ما زاد الجدل حول ما إذا توترت العلاقة بينهما أم لا، وهو ما نفته مديرة أعمال أنغام.

زواج أنغام وطلاقها

تزوجت أنغام من أحمد إبراهيم رغم المشاكل التي سبقت هذا الارتباط الرسمي، إلى أن جاءت ساعة الحسم، حيث امتدح أحمد إبراهيم زوجته السابقة، مشيرًا إلى إمكانية حدوث طلاق بينه وبين أنغام، حيث قال: " وأقسم بالله لم يحدث أي انفصال (حتى الآن)، لكن محدش عارف بكرا جايب إيه، المهم راحة أولادي قبلي شخصيا".



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