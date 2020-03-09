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تصريح مهم لرئيس البرلمان بشأن اتحادات شاغلي العقارات

الإثنين 09/مارس/2020 - 05:40 م
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رئيس البرلمان
رئيس البرلمان
عبداللطيف هيبة
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قال الدكتور علي عبد العال، رئيس مجلس النواب: إن اتحاد الشاغلين بالعقارات يجب أن يكون له قانون منظم مستقل، وألا يتم الاكتفاء ببعض المواد بقانون البناء كما هو قائم الآن.

وجاء ذلك خلال الجلسة العامة المُنعقدة الآن، برئاسة الدكتور على عبد العال، رئيس المجلس، لمناقشة مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون البناء الصادر بالقانون رقم (119) لسنة 2008.

وطالب "عبدالعال" بإلزام اتحادات الشاغلين، بالتعاقد مع شركات مُتخصصة للإدارة والإشراف على الصيانة بالعقارات، قائلا: "المُلاحظ في كل الدول أن هناك شركات للإدارة والإشراف على الصيانة يتم التعاقد معها".

وأحال "عبد العال" خلال الجلسة العامة المنعقدة الآن، بالبرلمان، مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن تعديل قانون إنشاء أكاديمية الشرطة إلى لجنة مشتركة من لجنة الدفاع ومكتب اللجنة التشريعية لدراسته.

ووافق مجلس النواب، خلال الجلسة العامة برئاسة الدكتور علي عبدالعال رئيس المجلس، اليوم الإثنين، على مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 117 لسنة 1983 بإصدار قانون حماية الآثار، وذلك بعد مراجعة مجلس الدولة.
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