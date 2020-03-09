بعد 32 سنة.. والد أحمد عزمي يجمع "الفخراني" ومخرج أحد أفلامه

شهد عزاء والد الفنان أحمد عزمي، حضور المخرج محمد نبيه وكانت المصادفة أنَّ جمع كلاً من محمد نبيه والفنان يحيى الفخراني، وكانا قدما من 32 عامًا الفيلم التليفزيوني "أنا وأنت وساعات السفر".





وعرض فيلم "أنا وأنت وساعات السفر" عام 1988 من بطولة "يحيى الفخراني، نيللي، نبيل بدر، ليلى فهمي ومحمد الشرقاوي"، وتدور أحداث الفيلم الذي كتب القصة والسيناريو والحوار له الكاتب وحيد حامد، داخل قطار متجه إلى الإسكندرية، وتوجد راكبة تدعى "سلوى هانم"، والتي بالصدفة ترى "عزت" الذي كانت تحبه أيام دراستها بالجامعة، ولكنها تركته وفضلت الرجل الغني لتتزوجه، ويتعطل القطار بالطريق لتكون فرصة ليتجاذبا أطراف الحديث وما آلت إليه حياة كل منهما.





يذكر أن عزاء والد الفنان أحمد عزمي، أقيم أمس، بمسجد حدائق الجنة بمنطقة حدائق الأهرام، وحرص عدد كبير من الفنانين على تقديم واجب العزاء للفنان أحمد عزمي.





وكان من أبرز الحضور الفنان الكبير يحيى الفخراني الذي تعاون مع الفنان أحمد عزمي في عدد من الأعمال الفنية أبرزها مسلسلي "عباس الأبيض في اليوم الأسود، يتربى في عزو" وكانت آخر الأعمال التي جمعتهما مسرحية "الملك لير" والتي جسّد خلالها "عزمي" شخصية "إدجار".



