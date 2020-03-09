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جمال الغندور يحاضر لاعبي بيراميدز عن تقنية VAR

الإثنين 09/مارس/2020 - 05:37 م
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بوابة الفجر
محمد جمال
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عقد جمال الغندور رئيس لجنة الحكام بالاتحاد المصري لكرة القدم محاضرة كل لاعبي الدوري المصري خلال الفترة الحالية عن تقنية حكم الفيديو VAR والتى طبقت بالدوري خلال الدور الثاني. 


وقام جمال الغندور بمحاضرة، للاعبي نادي بيراميدز حول آلية تطبيق تقنية الفار في مباريات الدوري الممتاز بعد إقرارها رسميا من قبل اتحاد الكرة مع بداية لقاءات الدور الثاني للمسابقة.


ويستعد نادي بيراميدز لمواجهة نظيره نادي انبي يوم الأربعاء المقبل في الخامسة مساء على استاد بتروسبورت في بداية مشوار الفريق بالدور الثاني للدوري.


وقبل إقامة مران بيراميدز استعدادا لانبي، عقد رئيس لجنة الحكام محاضرة مع اللاعبين والجهاز الفني لشرح آليات تطبيق تقنية الفار في الدوري والحالات التي سيتم تنفيذ التقنية فيها.

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