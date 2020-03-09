فايلر يفاجئ ثنائي الأهلي قبل مواجهة سموحة

فاجئ السويسري فايلر المدير الفني للفريق الأول بالنادي الأهلي الثنائي أحمد الشيخ ووليد سليمان قبل مواجهة سموحة يوم الاربعاء المقبل في الدوري الممتاز.

واستقر فايلر على مشاركة الثنائي أحمد الشيخ ووليد سليمان أمام سموحة لمواجهة الغيابات التي ضربت الفريق في الفترة الماضية.









ويعاني الاهلي من غياب أجايي وكهربا عن لقاء سموحة بسبب عقوبة الإيقاف على هامش احداث السوبر المصري أمام الزمالك في الإمارات.









كما يعاني الأهلي من إصابة الأنجولي جيرالدو والتي تعرض لها خلال مواجهة صن دوانز الجنوب إفريقي في المباراة الماضية.









ويلتقى الأهلى مع سموحة فى مسابقة الدورى يوم الأربعاء المقبل، ضمن منافسات الأسبوع الـ18.



