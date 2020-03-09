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أسعار اليورو تواصل الارتفاع أمام الجنيه المصري اليوم الإثنين

الإثنين 09/مارس/2020 - 05:30 م
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سعر اليورو مقابل الجنيه
سعر اليورو مقابل الجنيه
الفجر الاقتصادي
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أسعار اليورو اليوم

واصلت أسعار اليورو الارتفاع أمام الجنيه المصري خلال تعاملات اليوم الإثنين، في البنوك المصرية، يأتى ذلك مع استمرار صعود الدولار وبعض العملات الأجنبية خلال تعاملات الأسبوع الماضى وتعاملات الأسبوع الجاري وتتابع بوابة الفجر سعر العملة الأوربية الموحدة اليورو لحظة بلحظة:


سعر اليورو مقابل الجنيه المصري في البنوك المصرية:


البنك

شراء

بيع

البنك المركزي

17.8835

18.0289

بنك الإسكندرية

17.6513

18.1114

بنك التعمير والإسكان

17.6739

18.1114

بنك SAIB

17.66

18.1

البنك العربي الأفريقي الدولي

17.6739

18.1114

بنك مصر إيران للتنمية

17.8376

18.0826

المصرف المتحد

17.6739

18.1114

بنك عودة

17.6739

18.1114

البنك المصري الخليجي

17.6676

18.1177

البنك الأهلي اليوناني بمصر

17.6626

18.0999

البنك الأهلي الكويتي (بيريوس)

17.6739

18.1114

البنك الأهلي المصري

17.6513

18.0884

بنك مصر

17.6513

18.0884

بنك قناة السويس

17.6739

18.1114

البنك التجاري الدولي

17.6739

18.1114

كريدي أجريكول

17.6739

18.1114

مصرف أبوظبي الإسلامي

17.6739

18.1114

بنك البركة

17.77

17.78

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