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أسعار اليورو تواصل الارتفاع أمام الجنيه المصري اليوم الإثنين
الإثنين 09/مارس/2020 - 05:30 م
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الفجر الاقتصادي
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أسعار اليورو اليوم
واصلت أسعار اليورو الارتفاع أمام الجنيه المصري خلال تعاملات اليوم الإثنين، في البنوك المصرية، يأتى ذلك مع استمرار صعود الدولار وبعض العملات الأجنبية خلال تعاملات الأسبوع الماضى وتعاملات الأسبوع الجاري وتتابع بوابة الفجر سعر العملة الأوربية الموحدة اليورو لحظة بلحظة:
سعر اليورو مقابل الجنيه المصري في البنوك المصرية:
|
البنك
|
شراء
|
بيع
|
البنك
المركزي
|
17.8835
|
18.0289
|
بنك
الإسكندرية
|
17.6513
|
18.1114
|
بنك
التعمير والإسكان
|
17.6739
|
18.1114
|
بنك SAIB
|
17.66
|
18.1
|
البنك
العربي الأفريقي الدولي
|
17.6739
|
18.1114
|
بنك
مصر إيران للتنمية
|
17.8376
|
18.0826
|
المصرف
المتحد
|
17.6739
|
18.1114
|
بنك
عودة
|
17.6739
|
18.1114
|
البنك المصري
الخليجي
|
17.6676
|
18.1177
|
البنك
الأهلي اليوناني بمصر
|
17.6626
|
18.0999
|
البنك
الأهلي الكويتي (بيريوس)
|
17.6739
|
18.1114
|
البنك
الأهلي المصري
|
17.6513
|
18.0884
|
بنك
مصر
|
17.6513
|
18.0884
|
بنك
قناة السويس
|
17.6739
|
18.1114
|
البنك
التجاري الدولي
|
17.6739
|
18.1114
|
كريدي
أجريكول
|
17.6739
|
18.1114
|
مصرف
أبوظبي الإسلامي
|
17.6739
|
18.1114
|
بنك
البركة
|
17.77
|
17.78
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