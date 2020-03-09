أسعار اليورو تواصل الارتفاع أمام الجنيه المصري اليوم الإثنين

أسعار اليورو اليوم





واصلت أسعار اليورو الارتفاع أمام الجنيه المصري خلال تعاملات اليوم الإثنين، في البنوك المصرية، يأتى ذلك مع استمرار صعود الدولار وبعض العملات الأجنبية خلال تعاملات الأسبوع الماضى وتعاملات الأسبوع الجاري وتتابع بوابة الفجر سعر العملة الأوربية الموحدة اليورو لحظة بلحظة:









سعر اليورو مقابل الجنيه المصري في البنوك المصرية:







