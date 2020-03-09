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الكنيسة تكشف حقيقية انقلاب أتوبيس رحلات كنيسة الملاك ميخائيل بالمنيا

الإثنين 09/مارس/2020 - 05:32 م
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بوابة الفجر
ماريان ناجى
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أكد القس بولس حليم المتحدث الرسمي باسم الكنيسة القبطية الأرثوذكسية لبوابة الفجر ما تم تداوله على موقع التواصل الإجتماعي فيس بوك عن حادث انقلاب اتوبيس رحلات لكنيسة الملاك ميخائيل بقرية حلوة بمطاى المنيا علي طريق مصر إسكندريه والذى كان متجها إلى دير الأنبا بيشوى العامر بوادى النطرون وقال: الحادث حقيقى لكنه حادث بسيط والإصابات بسيطة وسطحية الحمدلله.

تابع " حليم " فى تصريحات خاصة لبوابة "الفجر": والجميع بخيروليس هناك تعمد في الحادث، بل هو حادث ناتج عن تصادم مع سيارة أخرى.

كانت الكنيسة قد أعلنت أمس عن تنويه بخصوص دير القديس الأنبا بيشوي بوادي النطرون إلى أن المشاركة في صلوات تجنيز مثلث الرحمات نيافة الأنبا صرابامون أسقف ورئيس الدير والتي ستقام في الثانية عشرة ظهر الثلاثاء، ستكون قاصرة على أعضاء المجمع المقدس والآباء الرهبان والكهنة فقط.

ويعتذر الدير عن عدم استقبال أية زيارات سواء للأفراد أو المجموعات اليوم الاثنين وغدا الثلاثاء، على أن تفتح أبواب الدير بدءًا من صباح الأربعاء بعد أن يكون قد تم إيداع جثمانه الطاهر في المزار الخاص به وذلك لإتاحة الفرصة لأبنائه ومحبيه لنوال بركته.
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الكلمات المفتاحية

كنسية الوضع فى الاسكندرية الأنبا صرابامون

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