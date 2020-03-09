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حالة الطقس اليوم | الآن عاصفة ترابية تضرب القاهرة والجيزة.. والارصاد تحذر من الأيام القادمة

الإثنين 09/مارس/2020 - 05:30 م
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عاصفة ترابية
عاصفة ترابية
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حالة الطقس اليوم | الآن عاصفة ترابية تضرب القاهرة والجيزة.. والارصاد تحذر من الأيام القادمة

ضربت عاصفة ترابية، منذ قليل، محافظتي القاهرة والجيزة ورافقتها موجة شديدة من الرياح المحملة بالغبار والأتربة الصفراء، مما أدى إلى صعوبة الرؤية من على مسافات بعيدة.

وأكد محمود شاهين، مدير مركز التحاليل والتنبؤات بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن درجات الحرارة اليوم الإثنين تسجل ارتفاعًا بنسبة تصل لـ7 درجات عن المعدلات الطبيعية، حيث سجلت العظمى بالقاهرة 30 درجة، بينما سجلت أمس 26.

وأضاف مدير مركز التحاليل والتنبؤات بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن أجواء الحر الشديد ستنتهي اليوم الإثنين، على أن يبدأ الانخفاض التدريجي بداية من غدًا الثلاثاء الموافق 10/3/2020، ويستمر هذا التراجع حتى نهاية الأسبوع.

وأوضح "شاهين" أن فترات الليل تنخفض بها درجات الحرارة مقارنةً بساعات النهار، ويصل الفارق بين العظمى والصغرى أكثر من 10 درجات، مشددًا على عدم تخفيف الملابس خلال الفترة الحالية، حيث تستمر النسمات الباردة خلال ساعات الليل.
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