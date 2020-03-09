حالة الطقس اليوم | الآن عاصفة ترابية تضرب القاهرة والجيزة.. والارصاد تحذر من الأيام القادمة





ضربت عاصفة ترابية، منذ قليل، محافظتي القاهرة والجيزة ورافقتها موجة شديدة من الرياح المحملة بالغبار والأتربة الصفراء، مما أدى إلى صعوبة الرؤية من على مسافات بعيدة.





وأكد محمود شاهين، مدير مركز التحاليل والتنبؤات بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن درجات الحرارة اليوم الإثنين تسجل ارتفاعًا بنسبة تصل لـ7 درجات عن المعدلات الطبيعية، حيث سجلت العظمى بالقاهرة 30 درجة، بينما سجلت أمس 26.