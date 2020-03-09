الصحة التونسية تعلن تسجيل 3 إصابات جديدة بفيروس كورونا





أعلن مدير عام الصحة الأساسية ورئيس اللجنة القارة لمجابهة فيروس "كورونا" في تونس شكري حمودة ، مساء اليوم الإثنين، أنه "تم تسجيل 3 إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد"، موضحاً أن "هناك حالتين مستوردتين و حالة عدوى محلية، زوجة أصيبت بالعدوى من زوجها"، وبهذا يرتفع عدد المصابين بفيروس كورونا في تونس إلى 5 أشخاص.





وكانت تونس، قد أعلنت يوم الإثنين الماضي الموافق 2 مارس الجاري، تسجيل أول إصابة بفيروس كورونا على أراضيها، لشخص تونسي عائد من إيطاليا.





وعلى المستوى العالمي، تجاوز عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا 110 ألف حالة، حيث أبلغ أكثر من 90 دولة عن حالات العدوى. بالإضافة إلى ذلك، مات بالفعل أكثر من 3820 شخص من هذا المرض، في حين تعافى حوالي 62000 شخص بالكامل.

تم اكتشاف COVID-19 لأول مرة في مدينة ووهان الصينية في أواخر ديسمبر، وانتشرت منذ ذلك الحين في جميع أنحاء العالم. في أواخر يناير، أعلنت منظمة الصحة العالمية عن حالة طوارئ صحية عالمية في ضوء الوباء.



