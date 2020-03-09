عاجل.. وزارة الثقافة تقرر تعليق جميع أنشطتها لأجل غير مسمى

أعلنت وزارة الثقافة برئاسة د. إيناس عبدالدايم، منذ قليل، تعليق جميع الأنشطة والفعاليات لأجل غير مسمى تنفيذا لإجراءات مجلس الوزراء.

وقالت الثقافة في بيان لها: "تنفيذا لتعليمات رئاسة مجلس الوزراء وضمن الإجراءات الوقائية لمواجهة فيروس كورونا المستجد، قررت وزارة الثقافة تعليق جميع الأنشطة والفعاليات الفنية والثقافية التى تتضمن تجمعات كبيرة من المواطنين كإجراء احترازي وقائي وذلك حتى إشعار أخر".