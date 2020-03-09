رسميًا.. مباريات الدوري الفرنسي بدون جماهير حتى 15 أبريل









أعلنت وزارة الرياضة الفرنسية اليوم، إقامة جميع منافسات الدوري الفرنسي "ليج 1" هذا الموسم بدون جماهير أو بحد أقصى 1000 مشجع حتى يوم 15 أبريا القادم، وذلك بسبب تحذيرات من تفشي فيروس كورونا.





وصرحت وزيرة الرياضة الفرنسية "روكسانا ماراسينانو" اليوم: "يجب الأخذ في الإعتبار أن عدد الحضور لن يزيد عن 100 مشجع، يجب أن تقوم الأندية ببيع تلك الحصة من التذاكر فقط".





وأضافت: "من الممكن أيضاً خوض المباريات دون حضور جماهيري، وقد يؤدي الأمر لتأجيل بعض المراحل".





وواصلت: "ستطبق تلك التدابير حتى 15 أبريل القادم، تم أخذ تلك التدابير بالمشاورة مع الدول المجاورة التي تحاول الحد من إنتشار كورونا".





وأتمت: "هدفنا هو حماية المواطن والحفاظ على صحته، ويجب أن تقوم الرياضة بدورها حيال ذلك".





وبدأ فيروس "COVID-19" في الإنتشار مؤخراً بشكل كبير في فرنسا، وتم رسمياً إقامة لقاء باريس سان جيرمان الفرنسي وضيفه بوروسيا دورتموند الألماني، في إياب دور الـ16 من بطولة دوري أبطال أوروبا دون جماهير.



