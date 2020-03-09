مجدى عبدالغنى يعلن انطلاق دورة المدربين بحضور نادى فياريال

تعلن الجمعية المصرية للاعبى كرة القدم المحترفين برئاسة مجدى عبدالغنى عن انطلاق الدورة التدربية لمدربى كرة القدم المصرين مطلع الشهر المقبل وذالك بالتعاون مع نادى فيا ريـال الإسبانى









وقام عبدالغنى بتوقيع بروتوكول تعاون نادي فياريـال من أجل عمل دورة تدريبية لإعداد المدربين ويحاضر فيها عدد من المدربين الإسبانى وسوف يحصل المدرب على شهادة معتمدة من الاتحاد الدولي للاعبين المحترفين.









وأضاف عبدالغني أن الهدف من الدورة هو نقل الخبرة التدريبية من الدول الأوروبية المتقدمة في كرة القدم مثل اسبانيا للمدربين المصريين بهدف خلق كوادر تدريبية جديدة خصوصا في قطاعات الناشئين والاكاديميات التى تعانى من عدم وجود مدربين متميزين يستطيعون اكتشاف المواهب الكروية. وبدلا من أن يبحث المدرب على فرصة لعمل معايشة في الخارج فإن جمعية اللاعبين المحترفين تقوم بعمل ذلك من خلال هذه الدورة وتحقيقاً لأهدافها الخاصة بتطوير وتعليم اللاعبين والمدربين المصريين لمواكبة المدارس العالمية الناجحة في عالم كرة القدم









وتقام الدورة فى الفترة من اول ابريل ولمدة ثلاثة أيام ويحاضر فيها خبراء و مدربي نادي فياريال الإسباني حيث يقدمون رؤيتهم للاساليب العلمية الحديثة لتطوير اللاعبين ومع عرض شامل لدور الاجهزة الفنية ومهمة كل فرد من أعضاء الجهاز الفني وكيفية تنظيمة كما تشمل الدورة على كورس تدريب لمدربى حراس المرمى









وكذالك دور الأخصائي النفسي داخل الفريق والاجهزة الفنية بالإضافة إلى ندوة خاصة عن التغذية الرياضية والاسلوب الامثل لوسائل التغذية هذا بالاضافة الى قيام المحاضرين بعمل تدريبات عملية داخل الملعب



