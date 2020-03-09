لبنان.. ارتفاع عدد إصابات فيروس كورونا إلى 41 حالة





ارتفع عدد الإصابات بفيروس كورونا المستجد في لبنان إلى 41 حالة، بعد تسجل 9 حالات جديدة، حسب ما ذكرت فضائية سكاي نيوز بالعربية، مساء اليوم الإثنين.





وقالت مستشفى رفيق الحريري، يوم السبت الماضي، إن "فحوصات مخبرية أجريت لـ 140 حالة، جاءت نتيجة 134 منها سلبية، و6 حالات ايجابية، وهناك 13 حالة وضعت في الحجر الصحي استنادا إلى تقييم الطبيب المراقب، فيما يلتزم الباقون الحجر المنزلي".





ويذكر أن لبنان، قد أعلنت يوم الجمعة الماضي، عن تمديد إغلاق المؤسسات التعليمية حتى يوم 14 مارس الجاري، كإجراء وقائي للوقاية من الفيروس بعد أن كان مقررا حتى 8 مارس.





كما حذرت وزارة الصحة اللبنانية من أن كورونا خرج من "مرحلة الاحتواء إلى مرحلة الانتشار" في البلاد.





وعلى المستوى العالمي، تجاوز عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا 110 ألف حالة، حيث أبلغ أكثر من 90 دولة عن حالات العدوى. بالإضافة إلى ذلك، مات بالفعل أكثر من 3820 شخص من هذا المرض، في حين تعافى حوالي 62000 شخص بالكامل.





تم اكتشاف COVID-19 لأول مرة في مدينة ووهان الصينية في أواخر ديسمبر وانتشرت منذ ذلك الحين في جميع أنحاء العالم. في أواخر يناير، أعلنت منظمة الصحة العالمية عن حالة طوارئ صحية عالمية في ضوء الوباء.