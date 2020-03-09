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عاجل.. الأقصر للسينما الأفريقية يوقف جميع فعالياته الجماهيرية بسبب كورونا

الإثنين 09/مارس/2020 - 05:05 م
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بوابة الفجر
يارا أحمد
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أكد السيناريست سيد فؤاد، منذ قليل أنه بعد قرار رئيس مجلس الوزراء بوقف التجمعات قررت إدارة المهرجان استمرار الفعاليات المهنية والغاء العروض الجماهيرية والاقتصار فقط علي النقاد والصحفيين وتكثيف العروض في قاعات مخصصة للنقاد.

وتابع تصريحه لـ"الفجر الفني" قائلًا: "وتم إلغاء حفل الختام وسيقتصر الأمر فقط علي مؤتمر صحفي سيتم به اعلان جميع الفائزين في المسابقات الرسمية للمهرجان وسيتم انتهاء المسابقات حتي نهايتها بشكل مهني.
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