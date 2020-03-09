عاجل.. الأقصر للسينما الأفريقية يوقف جميع فعالياته الجماهيرية بسبب كورونا

أكد السيناريست سيد فؤاد، منذ قليل أنه بعد قرار رئيس مجلس الوزراء بوقف التجمعات قررت إدارة المهرجان استمرار الفعاليات المهنية والغاء العروض الجماهيرية والاقتصار فقط علي النقاد والصحفيين وتكثيف العروض في قاعات مخصصة للنقاد.



