فوز النصر والداخلية وتعادل بتروجت وسيراميكا وهزيمة النجوم بالقسم الثاني



أسفرت مباريات الجولة الـ 17 للمجموعة الثانية في دورى القسم الثاني عن

فوز الداخلية على مضيفه فريق كوكاكولا بهدفين دون رد على ملعب الشرطة.



سجل هدفي الفوز للداخلية، محمود طلعت وعلى حسين في الدقيقتين 25 و 45 من الشوط الأول.



وفاز فريق النصر خارج ملعبة على فريق الزرقا بهدفين نظيفين، سجلهما أحمد خليل كالوشا في الدقيقة 55 ، بابا إبراهيم فاى في الدقيقة 80 من الشوط الثاني.



وخسر النجوم على ملعبه من المريخ 2-3 في مباراة مثيرة، حيث شهد الشوط الأول بتقدم المريخ بهدفين مقابل هدف، عبر محمود أجوجو في الدقيقة 20 وتعادل محمود صابر للنجوم من ركلة جزاء في الدقيقة 22.



وأضاف أمين محمد الهدف الثاني للمريخ في الدقيقة 40، وأضاع المريخ ركلة جزاء عبر اللاعب أحمد فراويلة.



وفي الشوط الثاني، سجل أحمد صبري الهدف الثالث في الدقيقة 38 ، وقبل ختام اللقاء سجل النجوم الهدف الثاني.



وتعادل فريق الترسانة مع فريق سيراميكا بهدف لكل منهما، حيث تقدم الترسانة

بهدف محمود شاكر عبد الفتاح في الدقيقة 14 ، وتعادل أحمد غنيم لسيراميكا في الدقيقة الأخيرة من الشوط الأول.



وتعادل فريق القناة مع فريق بتروجت بدون أهداف، منتخب السويس مع فريق جمهورية شبين بنفس النتيجة.



ترتيب المجموعة الثانية



1- سيراميكا 32 نقطة

2- الداخلية 31 نقطة

3- بنروجت 29 نقطة

4- منتخب السويس 25 نقطة

5- النصر 25 نقطة

6- جمهورية شبين 22 نقطة

7- النجوم 21 نقطة

8- القناة 20 نقطة

9- المريخ 18 نقطة

10- كوكاكولا 18 نقطة

11- الترسانة 15 نقطة

12- الزرقا 9 نقاط