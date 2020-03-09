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"الأمر بالمعروف" تقرر إيقاف الدورات التدريبية وورش العمل

الإثنين 09/مارس/2020 - 05:07 م
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بوابة الفجر
الفجر السعودي
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قرر الرئيس العام لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، الدكتور عبدالرحمن بالسند، اليوم الاثنين، إيقاف جميع الدورات التدريبية وورش العمل التي تنظمها الرئاسة العامة بشكل مؤقت، واستبدالها بالتدريب الإلكتروني.

ويأتي هذا التوجيه تمشياً مع الإجراءات الاحترازية والوقائية التي تتخذها الجهات الصحية المختصة في المملكة العربية السعودية لمنع انتشار فيروس كورونا الجديد (COVID19) في المملكة، واستكمالاً للجهود التي تم اتخاذها بتوجيه من القيادة الحكيمة.

ويذكر أن أعلنت وزارة التعليم تعليق الدراسة في مدارس ومؤسسات التعليم الجامعي والمهني في القطيف لمدة أسبوعين.

وجاء ذلك القرار بناءً على التوصية الصادرة من اللجنة المعنية بمتابعة مستجدات فيروس كورونا الجديد التي يرأسها وزير الصحة وفقًا للأمر السامي الكريم القاضي بتشكيل اللجنة، وانطلاقًا من حرص وزارة التعليم على سلامة الطلاب والطالبات.

وتنفيذًا لقرار وزير التعليم، عقدت لجنة الوزارة المختصة بمتابعة مستجدات كورونا برئاسة نائب وزير التعليم الدكتور عبدالرحمن العاصمي، اجتماعًا لتحديد إجراءات العمل بالقرار.


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ورش العمل تعليق الدراسه ايقاف الدورات التدريبية الاجراءات الاحترازية الأمر بالمعروف احترازية

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