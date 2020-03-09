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رئاسة الإنجيلية تؤجل نشاطها بأسيوط والمنيا ضمن إجرائتها الاحترازية لمواجهة كورونا

الإثنين 09/مارس/2020 - 05:21 م
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بوابة الفجر
ماريان ناجى
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قرر رئيس الطائفة الإنجيلية بمصر الدكتور القس أندريه زكي، تأجيل جميع فعاليات وزيارات رئاسة الطائفة الإنجيلية لكل من محافظة أسيوط والمنيا، والتي كان من المقرر عقدها الأسبوع الحالي، ضمن الاجراءات الاحترازية لمواجهة "فيروس كورونا".

يذكر أن الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، قرر اليوم الإثنين تعليق جميع الفعاليات التى تتضمن أى تجمعات كبيرة من المواطنين، أو تلك التى تتضمن انتقال المواطنين بين المحافظات بتجمعات كبيرة، لحين إشعار آخر، وذلك ضمن الاجراءات الاحترازية التى تتخذها الحكومة لمواجهة فيروس "كورونا المستجد"، وسوف تتولى الجهات المعنية تنفيذ هذا القرار.
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الكلمات المفتاحية

تعليق الفعاليات الاجراءات الاحترازية احترازية

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