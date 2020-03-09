عقب محاولة الاغتيال.. إثيوبيا أول من تطمئن على رئيس الوزراء السوداني





أجرى رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد علي، مساء اليوم الإثنين، اتصالًا هاتفيًا اطمأن خلاله على نظيره السوداني عبدالله حمدوك، عقب تعرضه لمحاولة اغتيال ليصبح أول مسؤول أجنبي يطمئن على صحته.





وأكد آبي أحمد على أن ما حدث لن يوقف مسيرة التغيير التي بدأها حمدوك، وفقا لوكالة الأنباء السودانية "سونا".





وقالت النيابة العامة السودانية: إن "استهداف موكب حمدوك، هو استهداف لكل النظام الانتقالي الدستوري القائم في البلاد"، موضحة أن محاولة الاغتيال "قد تم التخطيط لها بصورة احترافية"، مؤكدة على البدء في التحقيقات والبحث الجنائي للقبض على الجناة.





وقال وزير الإعلام السوداني فيصل محمد صالح: "تعرض موكب رئيس الوزراء عبد الله حمدوك لهجوم إرهابي تخلله تفجير وإطلاق رصاص"، مشيرا إلى أن "الأمن بدأ التحقيق في حادثة محاولة الاغتيال"، وذلك حسب وكالة الأنباء السودانية "سونا".





وأوضح صالح، أن حمدوك "لم يصب بأذى عدا أحد أفراد التشريفه أصيب بشكل بسيط لسقوطه من دراجته"، مشددا على أنه "سيتم التعامل بالحسم اللازم مع كل المحاولات الإرهابية والتخريبية والمضي قدما في تفكيك ركائز النظام القديم وتنفيذ الثورة".





ووجه رئيس وزراء الحكومة الانتقالية في السودان، عبد الله حمدوك، رسالة للشعب السوداني، اليوم الاثنين، لطمأنتهم على صحته بعد محاولة فاشلة لاغتياله أثناء توجهه لمقر عمله بالخرطوم.







