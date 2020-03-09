Advertisements
Advertisements
Advertisements

عقب محاولة الاغتيال.. إثيوبيا أول من تطمئن على رئيس الوزراء السوداني

الإثنين 09/مارس/2020 - 05:08 م
Advertisements
رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد علي
رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد علي
وكالات
Advertisements

أجرى رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد علي، مساء اليوم الإثنين، اتصالًا هاتفيًا اطمأن خلاله على نظيره السوداني عبدالله حمدوك، عقب تعرضه لمحاولة اغتيال ليصبح أول مسؤول أجنبي يطمئن على صحته.

وأكد آبي أحمد على أن ما حدث لن يوقف مسيرة التغيير التي بدأها حمدوك، وفقا لوكالة الأنباء السودانية "سونا".

وقالت النيابة العامة السودانية: إن "استهداف موكب حمدوك، هو استهداف لكل النظام الانتقالي الدستوري القائم في البلاد"، موضحة أن محاولة الاغتيال "قد تم التخطيط لها بصورة احترافية"، مؤكدة على البدء في التحقيقات والبحث الجنائي للقبض على الجناة.

وقال وزير الإعلام السوداني فيصل محمد صالح: "تعرض موكب رئيس الوزراء عبد الله حمدوك لهجوم إرهابي تخلله تفجير وإطلاق رصاص"، مشيرا إلى أن "الأمن بدأ التحقيق في حادثة محاولة الاغتيال"، وذلك حسب وكالة الأنباء السودانية "سونا".

وأوضح صالح، أن حمدوك "لم يصب بأذى عدا أحد أفراد التشريفه أصيب بشكل بسيط لسقوطه من دراجته"، مشددا على أنه "سيتم التعامل بالحسم اللازم مع كل المحاولات الإرهابية والتخريبية والمضي قدما في تفكيك ركائز النظام القديم وتنفيذ الثورة".

ووجه رئيس وزراء الحكومة الانتقالية في السودان، عبد الله حمدوك، رسالة للشعب السوداني، اليوم الاثنين، لطمأنتهم على صحته بعد محاولة فاشلة لاغتياله أثناء توجهه لمقر عمله بالخرطوم.


Advertisements

الكلمات المفتاحية

رئيس الوزراء السوداني رئيس الوزراء الإثيوبي السودان

أخبار تهمك

مفاجأة.. علاج مصري لفيروس كورونا

منذ حوالي 9 ساعات

عاجل.. المتحدث الرسمي للحكومة يحسم الجدل حول تأجيل الدراسة

منذ حوالي 6 ساعات

التفاصيل الكاملة لمحاولة اغتيال رئيس الوزراء السوداني

منذ حوالي 7 ساعات

عاجل.. "الصحة العالمية" تكشف أحدث إحصائية عن كورونا بمصر

منذ ساعتين و 32 دقيقة

عاجل.. الرجاء المغربي يكشف موقفه النهائي من حضور الجماهير لموقعة الزمالك

منذ حوالي 11 ساعة

بسبب كورونا.. الحكومة ترد على المطالبة بتأجيل الموالد ومنع الشيشة

منذ حوالي 14 ساعة

فايلر يستقر على رحيل أسطورة الأهلي

منذ 36 دقيقة

حفاظًا على تكافؤ الفرص.. الكاف يبرئ نفسه بنصف نهائي دوري الأبطال

منذ أقل من ساعتين

عاجل.. رئيس "الأقصر للسينما الأفريقية" يكشف حقيقة توقف المهرجان بسبب كورونا

منذ ساعتين و 40 دقيقة

رئيس معامل "الصحة" يُفجر مفاجأة حول سعر تحليل فيروس كورونا

منذ حوالي 19 ساعة

عماد متعب يعلن آخر تطورات حالته الصحية

منذ حوالي 4 ساعات

خطوة جديدة في أزمة صالح جمعة مع الأهلى

منذ حوالي 10 ساعة

الأرصاد تصدر بيانا بشأن طقس الثلاثاء

منذ أقل من ساعتين

الرقابة الإدارية تلقى القبض على "جمال الشويخ" عضو مجلس النواب

منذ 41 دقيقة

نبأ سار لبرشلونة قبل مواجهة نابولي في دوري الأبطال

منذ ساعتين

رئيس البرلمان يوجه رسالة مهمة للدول المطالبة بتحليل كورونا للمصريين

منذ أقل من ساعتين

موضوعات متعلقة

تنظيم الحمدين يبدأ التوغل في السودان من جديد بعد فشله الكبير

تفاصيل محاولة اغتيال قائد بالحرس الثوري الإيراني

أول تعليق من حركة "حماس" على محاولة اغتيال قائد "فيلق القدس"

فيديو للحظة نجاة رئيس الوزراء السوداني من محاولة اغتيال

أول تعليق لزوجة رئيس الوزراء السوداني بعد تعرضه لمحاولة اغتيال

بيان عاجل لمجلس الوزراء السوداني بشأن تعرض حمدوك لمحاولة اغتيال

Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

الأكثر قراءة
05:04 م

فايلر يستقر على رحيل أسطورة الأهلي

عاجل.. المتحدث الرسمي للحكومة يحسم الجدل حول تأجيل الدراسة

11:27 ص

مفاجأة.. علاج مصري لفيروس كورونا

08:14 ص

نبأ سار لبرشلونة قبل مواجهة نابولي في دوري الأبطال

03:36 م

عماد متعب يعلن آخر تطورات حالته الصحية

01:23 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: ملاحظات على جنازة "عليه ما عليه"

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: 26 دولة تستخدم "السوشيال ميديا" للسيطرة على الرأى العام.. والصين وإيران وروسيا تعتبرها وحدة عسكرية

أحمد شوبير
أحمد شوبير

أحمد شوبير يكتب: الفرص الضائعة

DMCA.com Protection Status