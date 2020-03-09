فوز مستحق للداخلية على كوكاكولا بالقسم الثاني





انتهت منذ قليل مباراة كوكاكولا والداخلية في المباراة التي جمعتهما على استاد الشرطة، بفوز الداخلية بثنائية نظيفة، فى الجولة الـ17 بدوري القسم الثاني للمجموعة الثانية.



وبدأ ممدوح عبدالحي المدير الفني لفريق كوكاكولا، المباراة بالتشكيل التالي: عمرو عبدالمجيد، مصطفى عبدالوهاب، أحمد عالمنعم، أكرم عبدربه، أحمد بندق، أحمد حسن، محمد علاء لالا، كريم حلاوة، أحمد الحسيني، محمود سعد، سيد صلاح.



وجلس على مقاعد البدلاء: محمد بسيوني، معتز نجيب، اسلام كمونة، كريم عبدالنبي، أسامة لبة، رمضان ربيع، اريك.



كما دخل فريق الداخلية بالتشكيل التالي: محمد صبحي، مصطفى يوسف، اسلام عصام، محمود شديد، محمد طارق، ايمانويل، مصطفى عز، محمود طلعت، سمير فكري، عبدالعزيز سيد، علي حسين.



وجلس على مقاعد البدلاء كلا من: أحمد سعد، إسلام جابر، أحمد أبو الخير، مصطفى طلعت، عبدالعزيز سعيد، جون جميل، أحمد إسماعيل



شهد اللقاء تقدم فريق الداخلية بهدف محمود طلعت من ضربة رأسية قوية في الدقيقة 25.



وحصل كريم حلاوة لاعب كوكاكولا علي إنذار لإعتراضه على قرار الحكم لاحتسابه ضربة حرة للداخلية في الدقيقة 27 .



وقبل ختام الشوط الأول، عزز الداخلية تقدمه بتسجيل الهدف الثاني عن طريق اللاعب علي حسين في الدقيقة 45 .



الفوز رفع رصيد الداخلية إلى 31 نقطة، بالمركز الثاني، وتوقف رصيد كوكاكولا عند 18 نقطة، بالمركز التاسع، بالتساوي مع المريخ.



وأدار اللقاء الحكم طارق سامي، عاونه أحمد رشدي، أحمد نظير، وحكم رابع محمود حسيب .



ترتيب المجموعة الثانية



1- سيراميكا 32 نقطة

2- الداخلية 31 نقطة

3- بتروجت 29 نقطة

4- منتخب السويس 25 نقطة

5- النصر 25 نقطة

6- جمهورية شبين 22 نقطة

7- النجوم 21 نقطة

8- القناة 20 نقطة

9- المريخ 18 نقطة

10- كوكاكولا 18 نقطة

11- الترسانة 15 نقطة

12- الزرقا 9 نقاط





