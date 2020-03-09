Advertisements
Advertisements
Advertisements

فوز مستحق للداخلية على كوكاكولا بالقسم الثاني

الإثنين 09/مارس/2020 - 05:15 م
Advertisements
بوابة الفجر
نورهان فضل
Advertisements


انتهت منذ قليل مباراة كوكاكولا والداخلية في المباراة التي جمعتهما على استاد الشرطة، بفوز الداخلية بثنائية نظيفة، فى الجولة الـ17 بدوري القسم الثاني للمجموعة الثانية.

وبدأ ممدوح عبدالحي المدير الفني لفريق كوكاكولا، المباراة بالتشكيل التالي: عمرو عبدالمجيد، مصطفى عبدالوهاب، أحمد عالمنعم، أكرم عبدربه، أحمد بندق، أحمد حسن، محمد علاء لالا، كريم حلاوة، أحمد الحسيني، محمود سعد، سيد صلاح.

وجلس على مقاعد البدلاء: محمد بسيوني، معتز نجيب، اسلام كمونة، كريم عبدالنبي، أسامة لبة، رمضان ربيع، اريك.

كما دخل فريق الداخلية بالتشكيل التالي: محمد صبحي، مصطفى يوسف، اسلام عصام، محمود شديد، محمد طارق، ايمانويل، مصطفى عز، محمود طلعت، سمير فكري، عبدالعزيز سيد، علي حسين.

وجلس على مقاعد البدلاء كلا من: أحمد سعد، إسلام جابر، أحمد أبو الخير، مصطفى طلعت، عبدالعزيز سعيد، جون جميل، أحمد إسماعيل

شهد اللقاء تقدم فريق الداخلية بهدف محمود طلعت من ضربة رأسية قوية في الدقيقة 25.

وحصل كريم حلاوة لاعب كوكاكولا علي إنذار لإعتراضه على قرار الحكم لاحتسابه ضربة حرة للداخلية في الدقيقة 27 .

وقبل ختام الشوط الأول، عزز الداخلية تقدمه بتسجيل الهدف الثاني عن طريق اللاعب علي حسين في الدقيقة 45 .

الفوز رفع رصيد الداخلية إلى 31 نقطة، بالمركز الثاني، وتوقف رصيد كوكاكولا عند 18 نقطة، بالمركز التاسع، بالتساوي مع المريخ.

وأدار اللقاء الحكم طارق سامي، عاونه أحمد رشدي، أحمد نظير، وحكم رابع محمود حسيب .

ترتيب المجموعة الثانية

1- سيراميكا 32 نقطة
2- الداخلية 31 نقطة
3- بتروجت 29 نقطة
4- منتخب السويس 25 نقطة
5- النصر 25 نقطة
6- جمهورية شبين 22 نقطة
7- النجوم 21 نقطة
8- القناة 20 نقطة
9- المريخ 18 نقطة
10- كوكاكولا 18 نقطة
11- الترسانة 15 نقطة
12- الزرقا 9 نقاط


Advertisements

أخبار تهمك

رئيس معامل "الصحة" يُفجر مفاجأة حول سعر تحليل فيروس كورونا

منذ حوالي 19 ساعة

مفاجأة.. علاج مصري لفيروس كورونا

منذ حوالي 9 ساعات

عاجل.. "الصحة العالمية" تكشف أحدث إحصائية عن كورونا بمصر

منذ ساعتين و 35 دقيقة

حفاظًا على تكافؤ الفرص.. الكاف يبرئ نفسه بنصف نهائي دوري الأبطال

منذ أقل من ساعتين

نبأ سار لبرشلونة قبل مواجهة نابولي في دوري الأبطال

منذ ساعتين و 7 دقيقة

الأرصاد تصدر بيانا بشأن طقس الثلاثاء

منذ أقل من ساعتين

عاجل.. المتحدث الرسمي للحكومة يحسم الجدل حول تأجيل الدراسة

منذ حوالي 6 ساعات

بسبب كورونا.. الحكومة ترد على المطالبة بتأجيل الموالد ومنع الشيشة

منذ حوالي 14 ساعة

عماد متعب يعلن آخر تطورات حالته الصحية

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. القبض على عضو البرلمان المتهم بالرشوة

منذ ساعة الا ربع

التفاصيل الكاملة لمحاولة اغتيال رئيس الوزراء السوداني

منذ حوالي 7 ساعات

عاجل.. الرجاء المغربي يكشف موقفه النهائي من حضور الجماهير لموقعة الزمالك

منذ حوالي 11 ساعة

فايلر يستقر على رحيل أسطورة الأهلي

منذ 39 دقيقة

خطوة جديدة في أزمة صالح جمعة مع الأهلى

منذ حوالي 10 ساعة

عاجل.. رئيس "الأقصر للسينما الأفريقية" يكشف حقيقة توقف المهرجان بسبب كورونا

منذ ساعتين و 43 دقيقة

رئيس البرلمان يوجه رسالة مهمة للدول المطالبة بتحليل كورونا للمصريين

منذ أقل من ساعتين
Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

الأكثر قراءة
05:04 م

فايلر يستقر على رحيل أسطورة الأهلي

عاجل.. المتحدث الرسمي للحكومة يحسم الجدل حول تأجيل الدراسة

11:27 ص

مفاجأة.. علاج مصري لفيروس كورونا

08:14 ص

نبأ سار لبرشلونة قبل مواجهة نابولي في دوري الأبطال

03:36 م

عماد متعب يعلن آخر تطورات حالته الصحية

01:23 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: ملاحظات على جنازة "عليه ما عليه"

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: 26 دولة تستخدم "السوشيال ميديا" للسيطرة على الرأى العام.. والصين وإيران وروسيا تعتبرها وحدة عسكرية

أحمد شوبير
أحمد شوبير

أحمد شوبير يكتب: الفرص الضائعة

DMCA.com Protection Status