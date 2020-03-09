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أوقاف كفرالشيخ تواجه "كورونا" بتطهير المراحيض وتهوية المساجد

الإثنين 09/مارس/2020 - 05:13 م
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بوابة الفجر
عمرو الشامي
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قال الشيخ سعد الفقي، وكيل وزارة الأوقاف بكفرالشيخ، إنه قد أصدر تعليماته إلى جميع مديري الإدارات، بمتابعة نظافة دورات المياه بالمساجد، وأماكن الوضوء، وتطهيرها بصفة مستمرة، وفتح جميع الشبابيك خاصةً يوم الجمعة للتهوية، وذلك لمواجهة فيروس "كورونا" المُستجد.

وكلف وكيل الوزارة، في بيان اليوم الإثنين، بالمرور المُكثف على جميع المساجد فى نطاق محافظة كفرالشيخ، مع وجود جميع الأئمة بمساجدهم خلال ساعات العمل الرسمية، وعدم مُغادرتها مهما كانت الظروف.

وكانت وزارة الأوقاف، قد أصدرت في وقت سابق، تعميمًا لجميع مديريات وأئمة المساجد في جميع المحافظات على مستوى الجمهورية، وطالبت فيه الأئمة بضرورة توعية المواطنين بأسباب ومخاطر الإصابة بفيروس "كورونا"، وأعراضه، ومراحل تطور الفيروس، وكيفية الحماية والوقاية منه.
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مصر كفرالشيخ اوقاف اخبار

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