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ترتيب يوفنتوس في الدوري الإيطالي بعد الفوز على إنتر

الإثنين 09/مارس/2020 - 05:07 م
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يوفنتوس
يوفنتوس
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التقى فريق يوفنتوس الإيطالي، مع نظيره إنترناتسيونالي، أمس الأحد الموافق الـ8 من مارس 2020، ضمن مبارايات الجولة السادسة والعشرين بالكالتشيو.

فوز يوفنتوس

حقق نادي يوفنتوس الإيطالي انتصاراً هاماً على نظيره إنتر ميلان بهدفين نظيفين في المباراة التي جمعتهما ضمن منافسات الجولة الـ26 بالدوري الإيطالي.

يوفنتوس ينتصر على إنتر

وانتزع يوفنتوس فوزًا ثمينًا على حسابه إنتر في مباراة الأحد في الجولة الـ26 من بطولة الدوري الإيطالي الممتاز، والتي تم تأجيلها من قبل.

تأجيل مباراة يوفنتوس

وأجل الاتحاد الإيطالي لكرة القدم مباراة يوفنتوس وإنتر، بداعي منع انتشار فيروس "كورونا" المرعب، ولاسيما بعدما انتشر بشكل كبير في إيطاليا.

يوفنتوس وإنتر دون جمهور

وقرر الاتحاد الإيطالي، إقامة مباراة يوفنتوس وإنتر بدون جمهور، في مشهد حزين، لم يعتده عشاق الكرة المستديرة، ولاسيما في المواعيد الكبرى، مثل هذا الكلاسيكو الإيطالي.

أهداف يوفنتوس

سجل هدف فريق يوفنتوس الأول اللاعب رامسي في الدقيقة 55 من عمر اللقاء، قبل أن يُضيف باولو ديبالا الهدف الثاني للسيدة العجوز في الدقيقة 67 من زمن المباراة.

صدارة يوفنتوس

ويتصدر يوفنتوس الدوري الإيطالي برصيد 63 نقطة، بينما توقف رصيد الإنتر عند النقطة 54 في المركز الثالث ومتبقي له مباراة مؤجلة.


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يوفنتوس ضد إنتر يوفنتوس الإيطالي يوفنتوس الدوري التاهيلي

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