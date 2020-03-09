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الليلة.. وزير الري ضيف عمرو أديب للحديث عن سد النهضة على "MBC مصر"

الإثنين 09/مارس/2020 - 05:09 م
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بوابة الفجر
أحمد رمضان متولي
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يستضيف برنامج "الحكاية.. مع عمرو أديب" الذي تعرضه شبكة "MBC مصر"، "الليلة" في تمام العاشرة مساءً، د.محمد عبد العاطي، وزير الري والموارد المائية، في حوار شامل حول تطورات أزمة سد النهضة، وكيف ستتعامل مصر مع مواقف أثيوبيا والسودان، ويتحدث وزير الري عن المشروعات الجديدة التي يتم إطلاقها لتحسين وتطوير وسائل الري للحفاظ على المياه .

 

ويُقدم برنامج "الحكاية" في الجزء الثاني من الحلقة فقرة عن المطبخ السعودي من خلال زيارة فريق البرنامج لمدينة العلا السعودية..

 

يُعرض برنامج "الحكاية.. مع عمرو أديب" على " MBCمصر" من الجمعة إلي الإثنين، الساعة 10:00 مساءً، وتعُرض هذه الحلقة من برنامج "الحكاية.. مع عمرو أديب" الإثنين 9 مارس 2020 الساعة 10:00 مساءً على " MBC مصر".

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