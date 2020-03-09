فايلر يستقر على رحيل أسطورة الأهلي

استقر السويسري رينيه فايلر المدير الفني للفريق الأول بالنادي الأهلي على حسم موقف تجديد ثلاثي الفريق الأول خلال الفترة القادمة.









ومنح فايلر الضوء الأخضر لإدارة الاهلي لتمديد عقد الثنائي احمد فتحي ووليد سليمان في الفترة القادمة للحاجة إلى جهودهم مع الفريق في الموسم المقبل.







