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فايلر يستقر على رحيل أسطورة الأهلي
الإثنين 09/مارس/2020 - 05:04 م
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استقر السويسري رينيه فايلر المدير الفني للفريق الأول بالنادي الأهلي على حسم موقف تجديد ثلاثي الفريق الأول خلال الفترة القادمة.
ومنح فايلر الضوء الأخضر لإدارة الاهلي لتمديد عقد الثنائي احمد فتحي ووليد سليمان في الفترة القادمة للحاجة إلى جهودهم مع الفريق في الموسم المقبل.
ويرفض فايلر فكرة تمديد عقد حسام عاشور قائد الفريق لعدم رغبته في استمراره لعدم الاحتياج لخدماته الفنية مرحباً بفكرة خروجه من القلعة الحمراء.
الجدير بالذكر أن فايلر قاد الاهلي لبلوغ نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا بعد تخطي صن دوانز الجنوب الإفريقي وسيواجه الفريق الأحمر الوداد المغربي في الدور المقبل.
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