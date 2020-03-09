المصري يهزم النصر في تصفيات ترقي مطروح وسيناء



حقق الفريق الأول لكرة القدم بنادي المصري بالسلوم فوزا صعبا على حساب فريق النصر بالعريش، بهدفين مقابل هدف، خلال الجولة الأولى لتصفيات أندية مطروح وسيناء لصعود فريق إلى دورة الترقي المؤهلة لدوري المحترفين.



تشكيل النصر بالعريش : ابراهيم غنيم، كريم مشعل، علاء مصطفى، طه مسلم، محمد غازي، أحمد أنيس، عيد محمد عيد، رامي مصطفى، محمد مصطفى، أمين أحمد أمين، أحمد حسين.



البدلاء، عبد الرحمن حامد، شريف متولي، محمد فؤاد، محمود مجاهد، سامي فتحي، نزار جمال، محمود محمد فريد.



تشكيل المصري بالسلوم، محمد جمعه، أحمد رضا، عاصم محمد عبد الفتاح، محمد منسي، تامر محب، أحمد محمد يوسف، رضا فتحي، وليد رجب، عبد الله مدحت، اسلام محمد متولي، محمد غانم.



البدلاء، عمرو حمزة، عبد الحميد ابراهيم، محمود ممدوح، محمد ربيع، محمد أحمد عبد الهادي، هاني رجب، عبد الفتاح معدولي.



شهد الشوط الأول تقدم المصري بالسلوم بهدف في الدقيقة 8 عن طريق اللاعب تامر محب.



وفي الشوط الثاني، تعادل النصر بالعريش في الدقيقة 5 عبر اللاعب عيد المالح.



وشهدت الدقيقة 88 إحراز هدف الفوز عن طريق اللاهب هاني رجب، ليقتنص فريقة إلى 3 نقاط، في التصفيات المؤهلة للترقي.



أدار اللقاء الحكم محمد سيد بكر، عاونه ايمن العقاد وأسامه السيد وحكم رابع راضي حراز.

