علي معلول: شخصية الأهلي ظهرت أمام صن داونز.. وهدفنا التتويج بكل الألقاب هذا الموسم



وأشار معلول إلى أن قرار الوصول إلى جنوب إفريقيا مبكرا قبل مواجهة صن داونز كان قرارا صائبا؛ للتعود على الأجواء ونقص الأوكسجين، وخوض فترة إعداد قوية وهو ما مكن الفريق من حسم بطاقة التأهل إلى نصف النهائي، وإسعاد جماهير الأهلي وهو الهدف الأهم.



وواصل حديثه عن مواجهة صن داونز، مؤكدا أنه من الفرق القوية في القارة السمراء، وقدم مباريات أكثر من رائعة في البطولة ويقوده مدير فني متواجد معهم منذ سنوات، وهو ما يعكس حالة الاستقرار الفني على الفريق، ولكن شخصية النادي الأهلي دائما ما تظهر في الأوقات الصعبة.



وشدد معلول، على أن مباراة صن داونز كانت شوطين في حسابات الأهلي، الشوط الأول في القاهرة وانتهى بالفوز بهدفين دون مقابل وهو ما منح الفريق حالة من الارتياح خلال مباراة العودة التي أقيمت على استاد لوكاس موريبي، وانتهت بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق.



وأشار الدولي التونسي، إلى أنه احتفل مع زوجته بهدفيه في شباك صن داونز خلال مباراة الذهاب في القاهرة، خاصة أنها توقعت تسجيله في اللقاء، وأكد أن تركيزه ينصب على تأهل الأهلي بغض النظر عن اللاعب الذي يسجل.



وأكد معلول أن الدوري المحلي لم يحسم.. والأهلي لديه أهداف محددة خلال الموسم الجاري يسعى إلى تحقيقها، وفي مقدمتها الفوز باللقب وعدم خسارة أي مباريات في البطولة، وتحقيق رقم قياسي جديد يحسب للجيل الحالي من اللاعبين.



وعن محاولته تصويب ضربات الجزاء بطريقة جديدة، قال معلول، إنه شاهد جورجينو لاعب تشيلسي يسدد ضربات الجزاء بهذه الطريقة، مما دفعه لمحاولة تجربة هذا الأمر وتدرب على هذه الطريقة أكثر من مرة، وقام بتنفيذها مرة أو اثنتين في المباريات الرسمية، وبعد ذلك تراجع وعاد إلى طريقته المعتادة في تصويب ضربات الجزاء، خاصة مع صعوبة المباريات ورغبته في عدم المجازفة.



وأوضح معلول أن شخصية النادي الأهلي دائما ما تظهر في الأوقات الحاسمة، وهناك دلائل على هذا الأمر منها ما حدث مع الفريق خلال الموسم الماضي للدوري عندما كان الأهلي متأخرا بفارق من النقاط، ورغم ذلك حسم الفوز باللقب.



وتحدث الظهير الأيسر عن فرص الأهلي في التتويج بلقب الدوري هذا الموسم ، مؤكدا أن الفريق اعتاد على التتويج بلقب الدوري و هذا الأمر ليس جديدا عليه، وفرصته كبيرة جدا في التتويج بالبطولة هذا الموسم.



وفيما يتعلق ببطولة إفريقيا قال معلول إنها تمثل تحديا كبيرا مع وجود ٤ فرق قوية في المربع الذهبي، وكل منها يبحث عن التتويج باللقب، وفي النهاية سيكون الفريق الأكثر تركيزا وجاهزية هو الفائز، مشيرا إلى أن فرصة الأهلي في التتويج بالبطولة كبيرة، في ظل إصرار وعزيمة الجميع هذا الموسم.



وأكد معلول أن هناك مدربين كبارا تعامل معهم من قبل منهم المدرب الوطني التونسي نبيل معلول، الذي تعلم منه الكثير خلال وجوده معه.



ووجه علي معلول، رسالة لجماهير الأهلي أكد خلالها أن جميع اللاعبين لديهم إصرار على التتويج بالبطولات هذا الموسم ، وفي مقدمتها لقب دوري أبطال إفريقيا؛ من أجل رسم الابتسامة على وجوه الجماهير.

قال علي معلول الظهير الأيسر للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، إن الفريق الأحمر تنتظره مباراة هامة أمام منافس قوي في نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا أمام فريق الوداد المغربي.وتأهل الأهلي لنصف نهائي دوري أبطال إفريقيا بعدما تخطى عقبة صن داونز الجنوب إفريقي بنتيجة 3-1 في مجموع مباراتي الذهاب والإياب.معلول أضاف بأن المباراة ستكون صعبة لأن فريق الوداد يعتبر من المميزة في قارة إفريقيا لكن الفريق الأحمر لديه الوقت للتحضير جيدا لكلا المباراتين، لكن الفريق الأحمر يركز حاليا في مباريات الدوري المحلي.وحول مواجهة صن داونز الأخيرة قال معلول :"منذ الإعلان عن مواجهة صن داونز قرعة دور الثمانية، تعاهد جميع اللاعبين على رد الاعتبار أمام الفريق الجنوب إفريقي بعد الخسارة منه بنتيجة كبيرة خلال الموسم الماضي، وكان هناك إصرار على أن نكون عند حسن ظن الجميع، وأن نلتزم بالوعد الذي قطعناه أمام أنفسنا من أجل مصالحة الجماهير التي كانت غاضبة بعد الخسارة العام الماضي».وأضاف اللاعب التونسي أن شخصية الأهلي وروح الفريق ظهرت بقوة في مواجهة صن داونز، وكانت من أهم أسباب تفوق الفريق في مباراتي الذهاب والعودة .