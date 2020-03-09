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أهم وآخر الأخبار العالمية والعربية العاجلة لهذا اليوم الاثنين

الإثنين 09/مارس/2020 - 05:04 م
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العالم - أرشيفية
العالم - أرشيفية
الفجر
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ترصد بوابة الفجر، أبرز أحداث العالم اليوم الاثنين 9/3/2020 في إطار تقديم خدمة مميزة للقارئ تغطي الأحداث المهمة على الصعيدين العربي والدولي.

أخبار عاجلة الآن || مقتل 43 شخصًا جراء هجوم على قرية شمالي بوركينا فاسو
أهم وآخر الأخبار العالمية والعربية العاجلة لهذا اليوم الاثنين
توفي 43 شخصًا جراء هجوم شنه مسلحون مجهولون شمال بوركينا فاسو، في واحدة من أكثر الهجمات دموية منذ العام الماضي.


آخر الأخبار العاجلة في العالم || إيران تطلق سراح 70 ألف سجين بسبب فيروس كورونا
أهم وآخر الأخبار العالمية والعربية العاجلة لهذا اليوم الاثنين
صرح رئيس القضاء الإيراني، إبراهيم رئيسي، اليوم الإثنين، بأن السلطات في إيران أفرجت عن نحو 70 ألف سجين بسبب تفشي فيروس كورونا في البلاد. بحسب موقع "ميزانط الخاص بأخبار القضاء.


أخبار عالمية عاجلة اليوم || تقارير إعلامية: تركيا تواصل نقل المسلحين إلى ليبيا
أهم وآخر الأخبار العالمية والعربية العاجلة لهذا اليوم الاثنين
كشفت تقارير إعلامية، أن تركيا تواصل نقل مسلحين ومقاتلين إلى ليبيا، مشيرة إلى فرار نحو 200 مرتزق من طرابلس إلى أوروبا.
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الكلمات المفتاحية

كورونا قتلى فيروسات عمليات إرهابية إيران إرهاب

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