أهم وآخر الأخبار العالمية والعربية العاجلة لهذا اليوم الاثنين

ترصد بوابة الفجر، أبرز أحداث العالم اليوم الاثنين 9/3/2020 في إطار تقديم خدمة مميزة للقارئ تغطي الأحداث المهمة على الصعيدين العربي والدولي.

أخبار عاجلة الآن || مقتل 43 شخصًا جراء هجوم على قرية شمالي بوركينا فاسو

توفي 43 شخصًا جراء هجوم شنه مسلحون مجهولون شمال بوركينا فاسو، في واحدة من أكثر الهجمات دموية منذ العام الماضي.

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آخر الأخبار العاجلة في العالم || إيران تطلق سراح 70 ألف سجين بسبب فيروس كورونا

صرح رئيس القضاء الإيراني، إبراهيم رئيسي، اليوم الإثنين، بأن السلطات في إيران أفرجت عن نحو 70 ألف سجين بسبب تفشي فيروس كورونا في البلاد. بحسب موقع "ميزانط الخاص بأخبار القضاء.

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أخبار عالمية عاجلة اليوم || تقارير إعلامية: تركيا تواصل نقل المسلحين إلى ليبيا