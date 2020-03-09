جمارك نويبع تضبط محاولة تهريب كمية من النقد المصرى

ضبطت الإدارة العامة لجمارك نويبع برئاسة حمدى الشعراوي، محاولة تهريب كمية كبيرة من النقد المصري بالمخالفة لأحكام قانون مكافحة غسيل الاموال الصادر بالقانون رقم 80 لسنة 2002 المادة رقم 12 وتعديلاته والمادة رقم 14 من اللائحة التنفيذية لذات القانون وقانون البنك المركزي والجهاز المصرفي والنقد الصادر بالقانون رقم 88 لسنة 2003 المادة رقم 116 والمعدلة بالقانون رقم 8 لسنة 2013 .





يأتى ذلك بناء على إخبارية مشتركة من رامى العربى مدير إدارة الفحص بالأشعة وسيد أبوخضير مدير إدارة مكافحة التهرب الجمركي بالإشتباه فى قيام "م . ع . ع" سائق السيارة رقم "د ه ب 7547 / د ه ص 8139" والمحملة بكمية من كراتين البطاطس (شيبسى) مصدرة إلى الأردن .





وتم تشكيل لجنة جمركية لتفتيش السيارة من محمد حجازي رئيس قسم مكافحة التهرب وعلي عبد السميع رئيس قسم الأمن الجمركي وحرم عبدالمقصود مدير إدارة الصادر فتبين وجود 17 لفافة سوداء بها 500 ألف جنيه مصرى مخبأة بين الألواح الخشبية المثبتة على الهيكل الداخلى لصندوق السيارة .





قرر طارق خلف رئيس الإدارة المركزية لجمارك سيناء إتخاذ الإجراءات القانونية وتحرير محضر ضبط جمركي برقم 17 لسنة 2020 .





يأتي ذلك تنفيذا لتعليمات السيد كمال نجم رئيس مصلحة الجمارك بتشديد الرقابة على المنافذ الجمركية وإحباط كافة محاولات التهرب الجمركي .







