Advertisements
Advertisements
Advertisements

فوز الجزيرة بالجولة الأولى للتصفيات المؤهلة للترقي

الإثنين 09/مارس/2020 - 04:59 م
Advertisements
بوابة الفجر
أحمد تيتو
Advertisements


حقق نادي الجزيرة إنتصارة الأول في المجموعة بدورة الترقي للمجموعة الثانية عشر مطروح، وسيناء علي حساب مركز شباب الخربة بهدفين نظيفين.

خاض الجزيرة اللقاء بتشكيل مكون من : فرج شوقي، وأحمد أبو العباس، وإسماعيل سعيد، ومحمد عامر، وحسام خليل، وأحمد سمير، وعبد الرحمن شحاتة، ومحمد السيسي، وعلي أبو طالب، وسعد ماردونا، ومحمد نور.

بينما مثل مركز شباب الخربة في اللقاء : محمد بومدين، وحسني سعد، وسالم ربيع، وحسام عبد الهادي، ومحمد عابد، وإسهام أحمد، وعبد الحكيم الشرقاوي، وماهر سعيد، وعلي سليمان، ومحمد سليمان، وأحمد السيد غريب.

سجل هدفي الجزيرة ماردونا في الدقيقة الخامسة من زمن اللقاء، و البديل جابريل لاوال في الدقيقة 94 ليحصد الجزيرة أول ثلاث نقاط بالمجموعة في المباراة التي بدأها .

وفي ثاني مباريات المجموعة وعلي ملعب نادي الشمس حقق المصري السلوم فوز صعب علي النصر بالعريش في اللحظات الأخيرة بهدفين مقابل هدف .

تقدم للمصري تامر محب في الدقيقة الثامنة ، وتعادل النصر بأقدام عيد المالك وخطف هاني رجب الفوز للمصري في الدقيقة الرابعة من الوقت المحتسب بدل من الضائع ليحصد المصري السلومي أول ثلاث نقاط له بالمجموعة.

ترتيب ترقي المجموعة الثانية عشر

1- الجزيرة 3نقاط
2-المصري السلوم 3نقاط
3-النصر العريش صفر
4-مركز شباب الخربة صفر
Advertisements

أخبار تهمك

مفاجأة.. علاج مصري لفيروس كورونا

منذ حوالي 9 ساعات

خطوة جديدة في أزمة صالح جمعة مع الأهلى

منذ حوالي 10 ساعة

الأرصاد تصدر بيانا بشأن طقس الثلاثاء

منذ أقل من ساعتين

عاجل.. القبض على عضو البرلمان المتهم بالرشوة

منذ ساعة الا ربع

عاجل.. رئيس "الأقصر للسينما الأفريقية" يكشف حقيقة توقف المهرجان بسبب كورونا

منذ ساعتين و 43 دقيقة

عاجل.. "الصحة العالمية" تكشف أحدث إحصائية عن كورونا بمصر

منذ ساعتين و 35 دقيقة

التفاصيل الكاملة لمحاولة اغتيال رئيس الوزراء السوداني

منذ حوالي 7 ساعات

نبأ سار لبرشلونة قبل مواجهة نابولي في دوري الأبطال

منذ ساعتين و 7 دقيقة

بسبب كورونا.. الحكومة ترد على المطالبة بتأجيل الموالد ومنع الشيشة

منذ حوالي 14 ساعة

حفاظًا على تكافؤ الفرص.. الكاف يبرئ نفسه بنصف نهائي دوري الأبطال

منذ أقل من ساعتين

عاجل.. المتحدث الرسمي للحكومة يحسم الجدل حول تأجيل الدراسة

منذ حوالي 6 ساعات

فايلر يستقر على رحيل أسطورة الأهلي

منذ 39 دقيقة

عماد متعب يعلن آخر تطورات حالته الصحية

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. الرجاء المغربي يكشف موقفه النهائي من حضور الجماهير لموقعة الزمالك

منذ حوالي 11 ساعة

رئيس البرلمان يوجه رسالة مهمة للدول المطالبة بتحليل كورونا للمصريين

منذ أقل من ساعتين

رئيس معامل "الصحة" يُفجر مفاجأة حول سعر تحليل فيروس كورونا

منذ حوالي 19 ساعة
Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

الأكثر قراءة
05:04 م

فايلر يستقر على رحيل أسطورة الأهلي

عاجل.. المتحدث الرسمي للحكومة يحسم الجدل حول تأجيل الدراسة

11:27 ص

مفاجأة.. علاج مصري لفيروس كورونا

08:14 ص

نبأ سار لبرشلونة قبل مواجهة نابولي في دوري الأبطال

03:36 م

عماد متعب يعلن آخر تطورات حالته الصحية

01:23 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: ملاحظات على جنازة "عليه ما عليه"

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: 26 دولة تستخدم "السوشيال ميديا" للسيطرة على الرأى العام.. والصين وإيران وروسيا تعتبرها وحدة عسكرية

أحمد شوبير
أحمد شوبير

أحمد شوبير يكتب: الفرص الضائعة

DMCA.com Protection Status