فوز الجزيرة بالجولة الأولى للتصفيات المؤهلة للترقي





حقق نادي الجزيرة إنتصارة الأول في المجموعة بدورة الترقي للمجموعة الثانية عشر مطروح، وسيناء علي حساب مركز شباب الخربة بهدفين نظيفين.



خاض الجزيرة اللقاء بتشكيل مكون من : فرج شوقي، وأحمد أبو العباس، وإسماعيل سعيد، ومحمد عامر، وحسام خليل، وأحمد سمير، وعبد الرحمن شحاتة، ومحمد السيسي، وعلي أبو طالب، وسعد ماردونا، ومحمد نور.



بينما مثل مركز شباب الخربة في اللقاء : محمد بومدين، وحسني سعد، وسالم ربيع، وحسام عبد الهادي، ومحمد عابد، وإسهام أحمد، وعبد الحكيم الشرقاوي، وماهر سعيد، وعلي سليمان، ومحمد سليمان، وأحمد السيد غريب.



سجل هدفي الجزيرة ماردونا في الدقيقة الخامسة من زمن اللقاء، و البديل جابريل لاوال في الدقيقة 94 ليحصد الجزيرة أول ثلاث نقاط بالمجموعة في المباراة التي بدأها .



وفي ثاني مباريات المجموعة وعلي ملعب نادي الشمس حقق المصري السلوم فوز صعب علي النصر بالعريش في اللحظات الأخيرة بهدفين مقابل هدف .



تقدم للمصري تامر محب في الدقيقة الثامنة ، وتعادل النصر بأقدام عيد المالك وخطف هاني رجب الفوز للمصري في الدقيقة الرابعة من الوقت المحتسب بدل من الضائع ليحصد المصري السلومي أول ثلاث نقاط له بالمجموعة.



ترتيب ترقي المجموعة الثانية عشر



1- الجزيرة 3نقاط

2-المصري السلوم 3نقاط

3-النصر العريش صفر

4-مركز شباب الخربة صفر