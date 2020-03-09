بعد زيارة 12 ألف في التجرية الأولى.. افتتاح معرض المنتجات الوطنية الثاني بجامعة المنصورة

افتتح الدكتور أشرف محمد عبدالباسط - رئيس جامعة المنصورة، اليوم الاثنين معرض جامعة المنصورة الثاني للمنتجات الوطنية والذي ينظمه قطاع شئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة تحت رعاية الدكتور خالد عبدالغفار - وزير التعليم العالي والبحث العلمي|.



حضر الافتتاح الدكتور محمود محمد المليجي - نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور محمد عطية البيومي - نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، ولفيفًا من وكلاء الكليات لشئون خدمة المجتمع ومديري الإدارات بالجامعة، وبمشاركة فريق طلاب المحروسة لخدمة المجتمع، ومن المقرر أن تستمر فعاليات المعرض حتى الخميس 26 مارس الجاري.





ومن جانبه أعرب رئيس الجامعة عن سعادته بما رآه من حُسن التنظيم وأشار إلى أن المعرض يضم عددًا من الأجنحة لعرض منتجات عددًا من المصانع والشركات والمؤسسات الوطنية بتخفيضات كبيرة وتسهيلات في السداد.



يقام المعرض بالتعاون مع أكبر المصانع والشركات الوطنية منها مصانع توشيبا العربي، وايت ويل، فريش للأجهزة الكهربائية، شركة الدقهلية ديتكس للملابس، شركة مصر للغزل والنسيج بالمحلة الكبرى، بجانب مشاركة جهاز تشغيل شباب الخريجين بالمحافظة.



كما يشارك جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة، البنك الأهلي المصري، وعددًا من مصانع وشركات الملابس والمفروشات والأدوات المنزلية والكهربائية والبتروكيماويات.



كما تضمن المعرض عرض العديد من المنتجات الغذائية والمنتجات الخاصة بمستحضرات التجميل.





وبدوره، أكد الدكتور محمود المليجي على أن المعرض يهدف إلى دعم وتشجيع الاقتصاد الوطني والمنتجات الوطنية، ودعم الشركات والمصانع المصرية من خلال عرض سلعها ومنتجاتها بالمعرض، وتعريف أفراد المجتمع بهذه الخدمات والسلع، تحقيقًا لمبدأ التكامل بين الجامعة والمؤسسات والمصانع والشركات المصرية والترويج لمنتجاتهم.



ولفت إلى أن المعرض يشارك به أكثر من (47) شركة ومصنع، وعدد من المشاريع الصغيرة الناشئة.



ومن جانبه نوه الدكتور محمد عطية إلى أهمية تعظيم دور الجامعة المُجتمعي في خدمة المُجتمع المُحيط بها من خلال إقامة مثل هذه المعارض التي تعمل على تشجيع ودعم الشركات والمؤسسات الوطنية، حيث تم تخصيص مساحة 1000 متر مربع لإقامة المعرض عليها وتقسيمها لمساحات مختلفة، وتوزيعها على الشركات والمؤسسات المشاركة بالمعرض لعرض سلعها ومنتجاتها.





وجدير بالذكر أنه قد سبق لجامعة المنصورة أن نظمت المعرض الأول للمنتجات الوطنية خلال الفترة من 9 - 19 ديسمبر 2019م، وشهد خلال فترة إقامته إقبالًا كثيفًا من الجمهور على كافة المنتجات المعروضة من المصانع والشركات والمؤسسات الوطنية المُشاركة في فعاليات المعرض.





وقُدر عدد المترددين على المعرض خلال هذه الفترة بـ 12 ألف و522 زائر، هذا وكانت أكثر المنتجات التي لاقت إقبالًا من الجمهور هي المفروشات والأدوات المنزلية والملابس والأجهزة الكهربائية.

