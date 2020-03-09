Advertisements
Advertisements
Advertisements

بعد زيارة 12 ألف في التجرية الأولى.. افتتاح معرض المنتجات الوطنية الثاني بجامعة المنصورة

الإثنين 09/مارس/2020 - 04:58 م
Advertisements
بوابة الفجر
محمد كشك
Advertisements
افتتح الدكتور أشرف محمد عبدالباسط - رئيس جامعة المنصورة، اليوم الاثنين معرض جامعة المنصورة الثاني للمنتجات الوطنية والذي ينظمه قطاع شئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة تحت رعاية الدكتور خالد عبدالغفار - وزير التعليم العالي والبحث العلمي|.

حضر الافتتاح الدكتور محمود محمد المليجي - نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور محمد عطية البيومي - نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، ولفيفًا من وكلاء الكليات لشئون خدمة المجتمع ومديري الإدارات بالجامعة، وبمشاركة فريق طلاب المحروسة لخدمة المجتمع، ومن المقرر أن تستمر فعاليات المعرض حتى الخميس 26 مارس الجاري.


ومن جانبه أعرب رئيس الجامعة عن سعادته بما رآه من حُسن التنظيم وأشار إلى أن المعرض يضم عددًا من الأجنحة لعرض منتجات عددًا من المصانع والشركات والمؤسسات الوطنية بتخفيضات كبيرة وتسهيلات في السداد.

يقام المعرض بالتعاون مع أكبر المصانع والشركات الوطنية منها مصانع توشيبا العربي، وايت ويل، فريش للأجهزة الكهربائية، شركة الدقهلية ديتكس للملابس، شركة مصر للغزل والنسيج بالمحلة الكبرى، بجانب مشاركة جهاز تشغيل شباب الخريجين بالمحافظة.

كما يشارك جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة، البنك الأهلي المصري، وعددًا من مصانع وشركات الملابس والمفروشات والأدوات المنزلية والكهربائية والبتروكيماويات.

كما تضمن المعرض عرض العديد من المنتجات الغذائية والمنتجات الخاصة بمستحضرات التجميل.


وبدوره، أكد الدكتور محمود المليجي على أن المعرض يهدف إلى دعم وتشجيع الاقتصاد الوطني والمنتجات الوطنية، ودعم الشركات والمصانع المصرية من خلال عرض سلعها ومنتجاتها بالمعرض، وتعريف أفراد المجتمع بهذه الخدمات والسلع، تحقيقًا لمبدأ التكامل بين الجامعة والمؤسسات والمصانع والشركات المصرية والترويج لمنتجاتهم.

ولفت إلى أن المعرض يشارك به أكثر من (47) شركة ومصنع، وعدد من المشاريع الصغيرة الناشئة.

ومن جانبه نوه الدكتور محمد عطية إلى أهمية تعظيم دور الجامعة المُجتمعي في خدمة المُجتمع المُحيط بها من خلال إقامة مثل هذه المعارض التي تعمل على تشجيع ودعم الشركات والمؤسسات الوطنية، حيث تم تخصيص مساحة 1000 متر مربع لإقامة المعرض عليها وتقسيمها لمساحات مختلفة، وتوزيعها على الشركات والمؤسسات المشاركة بالمعرض لعرض سلعها ومنتجاتها.


وجدير بالذكر أنه قد سبق لجامعة المنصورة أن نظمت المعرض الأول للمنتجات الوطنية خلال الفترة من 9 - 19 ديسمبر 2019م، وشهد خلال فترة إقامته إقبالًا كثيفًا من الجمهور على كافة المنتجات المعروضة من المصانع والشركات والمؤسسات الوطنية المُشاركة في فعاليات المعرض.


وقُدر عدد المترددين على المعرض خلال هذه الفترة بـ 12 ألف و522 زائر، هذا وكانت أكثر المنتجات التي لاقت إقبالًا من الجمهور هي المفروشات والأدوات المنزلية والملابس والأجهزة الكهربائية.
بعد زيارة 12 ألف في التجرية الأولى.. افتتاح معرض المنتجات الوطنية الثاني بجامعة المنصورة
بعد زيارة 12 ألف في التجرية الأولى.. افتتاح معرض المنتجات الوطنية الثاني بجامعة المنصورة
بعد زيارة 12 ألف في التجرية الأولى.. افتتاح معرض المنتجات الوطنية الثاني بجامعة المنصورة
بعد زيارة 12 ألف في التجرية الأولى.. افتتاح معرض المنتجات الوطنية الثاني بجامعة المنصورة
بعد زيارة 12 ألف في التجرية الأولى.. افتتاح معرض المنتجات الوطنية الثاني بجامعة المنصورة
بعد زيارة 12 ألف في التجرية الأولى.. افتتاح معرض المنتجات الوطنية الثاني بجامعة المنصورة
بعد زيارة 12 ألف في التجرية الأولى.. افتتاح معرض المنتجات الوطنية الثاني بجامعة المنصورة
بعد زيارة 12 ألف في التجرية الأولى.. افتتاح معرض المنتجات الوطنية الثاني بجامعة المنصورة
بعد زيارة 12 ألف في التجرية الأولى.. افتتاح معرض المنتجات الوطنية الثاني بجامعة المنصورة
بعد زيارة 12 ألف في التجرية الأولى.. افتتاح معرض المنتجات الوطنية الثاني بجامعة المنصورة
بعد زيارة 12 ألف في التجرية الأولى.. افتتاح معرض المنتجات الوطنية الثاني بجامعة المنصورة
بعد زيارة 12 ألف في التجرية الأولى.. افتتاح معرض المنتجات الوطنية الثاني بجامعة المنصورة
بعد زيارة 12 ألف في التجرية الأولى.. افتتاح معرض المنتجات الوطنية الثاني بجامعة المنصورة
بعد زيارة 12 ألف في التجرية الأولى.. افتتاح معرض المنتجات الوطنية الثاني بجامعة المنصورة
بعد زيارة 12 ألف في التجرية الأولى.. افتتاح معرض المنتجات الوطنية الثاني بجامعة المنصورة
بعد زيارة 12 ألف في التجرية الأولى.. افتتاح معرض المنتجات الوطنية الثاني بجامعة المنصورة
بعد زيارة 12 ألف في التجرية الأولى.. افتتاح معرض المنتجات الوطنية الثاني بجامعة المنصورة
بعد زيارة 12 ألف في التجرية الأولى.. افتتاح معرض المنتجات الوطنية الثاني بجامعة المنصورة
بعد زيارة 12 ألف في التجرية الأولى.. افتتاح معرض المنتجات الوطنية الثاني بجامعة المنصورة
بعد زيارة 12 ألف في التجرية الأولى.. افتتاح معرض المنتجات الوطنية الثاني بجامعة المنصورة
Advertisements

الكلمات المفتاحية

منتجات وطنية مصر اخبار

أخبار تهمك

فايلر يستقر على رحيل أسطورة الأهلي

منذ 35 دقيقة

عاجل.. الرجاء المغربي يكشف موقفه النهائي من حضور الجماهير لموقعة الزمالك

منذ حوالي 11 ساعة

الأرصاد تصدر بيانا بشأن طقس الثلاثاء

منذ أقل من ساعتين

نبأ سار لبرشلونة قبل مواجهة نابولي في دوري الأبطال

منذ ساعتين

عاجل.. رئيس "الأقصر للسينما الأفريقية" يكشف حقيقة توقف المهرجان بسبب كورونا

منذ ساعتين و 39 دقيقة

التفاصيل الكاملة لمحاولة اغتيال رئيس الوزراء السوداني

منذ حوالي 7 ساعات

رئيس البرلمان يوجه رسالة مهمة للدول المطالبة بتحليل كورونا للمصريين

منذ أقل من ساعتين

عاجل.. "الصحة العالمية" تكشف أحدث إحصائية عن كورونا بمصر

منذ ساعتين و 30 دقيقة

عاجل.. المتحدث الرسمي للحكومة يحسم الجدل حول تأجيل الدراسة

منذ حوالي 6 ساعات

مفاجأة.. علاج مصري لفيروس كورونا

منذ حوالي 9 ساعات

الرقابة الإدارية تلقى القبض على "جمال الشويخ" عضو مجلس النواب

منذ 39 دقيقة

حفاظًا على تكافؤ الفرص.. الكاف يبرئ نفسه بنصف نهائي دوري الأبطال

منذ أقل من ساعتين

بسبب كورونا.. الحكومة ترد على المطالبة بتأجيل الموالد ومنع الشيشة

منذ حوالي 14 ساعة

عماد متعب يعلن آخر تطورات حالته الصحية

منذ حوالي 4 ساعات

رئيس معامل "الصحة" يُفجر مفاجأة حول سعر تحليل فيروس كورونا

منذ حوالي 19 ساعة

خطوة جديدة في أزمة صالح جمعة مع الأهلى

منذ حوالي 10 ساعة

موضوعات متعلقة

رئيس جامعة قناة السويس يفتتح معرض أمانة المرأة للمشغولات اليدوية (صور)

انطلاق فعاليات ملتقى التوظيف والخريجين لعام 2019 بكلية العلوم بجامعة المنصورة

ننشر استعدادات كلية الحقوق بجامعة المنصورة لاستقبال الطلاب للعام الجامعي 2019/2020

تفاصيل افتتاح السيسي مصنعي غازات طبية وفوق أكسيد الهيدروجين اليوم

بدء ملتقى التوظيف الأول في كلية التجارة جامعة المنصورة (صور)

انطلاق أسبوع جامعة المنصورة الثاني لريادة الأعمال الأحد المقبل

Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

الأكثر قراءة
11:27 ص

عاجل.. المتحدث الرسمي للحكومة يحسم الجدل حول تأجيل الدراسة

مفاجأة.. علاج مصري لفيروس كورونا

08:14 ص

فايلر يستقر على رحيل أسطورة الأهلي

05:04 م

نبأ سار لبرشلونة قبل مواجهة نابولي في دوري الأبطال

03:36 م

عماد متعب يعلن آخر تطورات حالته الصحية

01:23 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: ملاحظات على جنازة "عليه ما عليه"

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: 26 دولة تستخدم "السوشيال ميديا" للسيطرة على الرأى العام.. والصين وإيران وروسيا تعتبرها وحدة عسكرية

أحمد شوبير
أحمد شوبير

أحمد شوبير يكتب: الفرص الضائعة

DMCA.com Protection Status