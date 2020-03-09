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أغنية "سقف" لـ رامي جمال الراعي الرسمي لاحتفالات الدوري الإنجليزي

الإثنين 09/مارس/2020 - 05:00 م
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رامي جمال
رامي جمال
الفجر الفني
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نجاح كبير وصل لإنجلترا تحققه أغنية "سقف" للفنان رامي جمال، من ألبومه الجديد "أنا لوحدى"، حيث اختار غالبية الأندية الكبرى فى الدورى الإنجليزى كلمات الأغنية من أجل الاحتفال مع جمهورهم من خلال الصفحات الرسمية على موقع التواصل الاجتماعى وكان آخرها صفحة فريق مانشستر يونايتد والتى كتبت عقب الفوز على مانشستر سيتى "سقف اوعى توقف..حالنا هذا الصباح".

فيما شاركت من قبل الصفحة الرسمية لفريق مانشستر سيتى عبر موقع "تويتر" بجزء من كلمات أغنية "سقف" مع صورة المدير الفنى للفريق بيب جوارديولا قائلة "ولو الظروف هتسخف، سقف سقف.. أوعى توقف".

وأغنية "سقف" ضمن ألبوم "أنا لوحدى" ومن إنتاج شركة "نجوم ريكوردز"، ومن كلمات مصطفى حسن، وألحان بلال سرور، وتوزيع توما، واستطاعت أن تتخطى حتى الآن 14 مليون مشاهدة عبر موقع يوتيوب، وشارك فيها العديد من نجوم الفن والرياضة والمجتمع مثل أحمد السقا وإسعاد يونس وعمرو يوسف وهشام جمال وحمدى الميرغنى وحسن الرداد وعلى ربيع ومحمد اوس اوس وشيماء سيف ومحمد عبد الرحمن والشيف علاء الشربينى وعمرو سعد وهنادى مهنى وأحمد السعدنى ومى عمر وهشام ماجد وكريم عبد العزيز وحمادة هلال وأكرم حسنى وهشام عباس ونسمة عبد العزيز وخالد عليش، ومن نجوم الرياضة شيكابالا وعمرو السولية وطارق حامد ورمضان صبحى وأحمد الشيخ ومحمود علاء وحسنى عبد ربه وحسين السيد وحسين الشحات بجانب عدد من الإعلاميين مثل إنجى على وإبراهيم فايق وهانى حتحوت والمصارع السابق كرم جبر.
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