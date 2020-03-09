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ترتيب الدوري الايطالي بعد انتهاء الجولة الـ26 ونتائج المباريات

الإثنين 09/مارس/2020 - 04:27 م
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ترتيب الدوري الايطالي
ترتيب الدوري الايطالي
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نقدم لكم متابعي بوابة "الفجر" الإلكترونية، ترتيب الدوري الايطالي الممتاز "الكالتشيو" بعد انتهاء الجولة الـ26 وقائمة الهدافين.

ترتيب الدوري الايطالي | اختتمت منافسات الجولة 26 لبطولة الدوري الإيطالي الممتاز لكرة القدم، أمس الأحد، بفوز يوفنتوس على غريمه إنتر ميلان.

واستعاد يوفنتوس صدارته لجدول ترتيب الدوري الايطالي من لاتسيو بفوزه على الانتر بهدفين نظيفين، مساء أمس الأحد، على ملعب "أليانز أرينا"، وذلك في الجولة الـ26 من بطولة الدوري الإيطالي الذي يسير نحو تعليق مبارياته بحسب مطالبة وزير الرياضة بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد.

ونقدم لكم متابعينا ترتيب الدوري الايطالي وقائمة الهدافين، وذلك بعد اختتام منافسات الجولة الـ26، مع تبقي مباراة وحيدة في الجولة، بين ساسولو وبريشيا، والتي من المقرر إقامتها مساء اليوم الإثنين.

نتائج مباريات الجولة الـ 26 بالدوري الإيطالي

لاتسيو - بولونيا 2 - 0.

نابولي - تورينو 2 - 1.

ليتشي - أتالانتا 2 - 7.

كالياري - روما 3 - 4.

بارما - سبال 0 - 1.

سامبدوريا - فيرونا 2 - 1.

ميلان - جنوى 1 - 2.

أودينيزي - فيورنتينا 0 - 0.

يوفنتوس - إنتر ميلان 2 - 0.

ترتيب الدوري الايطالي بعد انتهاء الجولة الـ26:

1- يوفنتوس 63 نقطة.

2- لاتسيو 62 نقطة.

3- إنتر ميلان 54 نقطة.

4- أتالانتا 48 نقطة.

5- روما 45 نقطة.

6- نابولي 39 نقطة.

7- ميلان 36 نقطة.

8- فيرونا 35 نقطة.

9- بارما 35 نقطة.

10- بولونيا 34 نقطة.

11- كالياري 32 نقطة.

12- فيورنتينا 30 نقطة.

13- ساسولو 29 نقطة.

14- أودينيزي 28 نقطة.

15- تورينو 27 نقطة.

16- سامبدوريا 26 نقطة.

17- جنوى 25 نقطة.

18- ليتشي 25 نقطة.

19- سبال 18 نقطة.

20- بريشيا 16 نقطة.
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