الرئيس الفرنسي يلتقي قائد الجيش الليبي في باريس





أعلنت القيادة العامة للجيش الوطني الليبي، مساء اليوم الإثنين، أن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون استقبل قائد الجيش الوطني الليبي المشير خليفة حفتر، في قصر الإليزيه.





وذكرت قيادة الجيش الليبي، في بيان: "بدعوة رسمية من الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، وصل القائد العام المُشير أركان حرب خليفة أبوالقاسم حفتر، صباح اليوم إلى قصر الإليزيه بالعاصمة الفرنسية باريس؛ وذلك للتباحث في آخر مستجدات مكافحة الإرهاب والهجرة الغير شرعية".





وتابعت: "نظّمت الرئاسة الفرنسية استقبالًا رسميًا بحضور الرئيس الفرنسي ورئيس أركان الجيش الفرنسي ووزيري الدفاع والداخلية بالحكومة الفرنسية، وعدداً من القيادات العسكرية بالجيش الفرنسي".





وأضافت: "و أشاد الرئيس الفرنسي بالدور المحوري الذي تلعبه القوات المُسلحة العربية الليبية في دعم عمليات مكافحة الإرهاب، مؤكداً على دعمه التام لتلك الجهود المبذولة لتحقيق الاستقرار في كامل المنطقة".





وكانت وكالة الأنباء الليبية "وال"، قد ذكرت في وقت سابق، أنه "من المتوقع أن يلتقي القائد العام خلال الزيارة بالرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون؛ حيث كان الأخير قد وجه في فبراير الماضي دعوة رسمية للقائد العام لزيارة فرنسا".





هذا وكان حفتر، قد تلقى في 12 فبراير الماضي، دعوة رسمية مقدمة من ماكرون لزيارة فرنسا، وذلك أثناء زيارة مدير دائرة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بوزارة الخارجية الفرنسية كريستوف فارنو، لمقر القيادة العامة في الرجمة.



