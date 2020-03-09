تشكيلة الجونة أمام الإسماعيلي في الدوري المصري الممتاز

أعلن البرتغالي بيدرو بارني المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الجونة، تشكيل فريقه لمواجهة مضيفه الإسماعيلي بعد قليل.





ويحل الجونة ضيفا على الإسماعيلي بعد قليل في المباراة التي ستقام على ستاد الإسماعيلية ضمن مباريات الجولة الثامنة عشر من مسابقة الدوري الممتاز.





وجاء تشكيل الجونة كالتالي :-





حراسة المرمى : إسلام طارق





خط الدفاع : باسم علي - محمود الجزار - لؤي وائل - جوناثان نجويم





خط الوسط : أكرم توفيق - سيرجي أكا - عمرو بركات - ألان كيامبادي





خط الهجوم : إسلام محارب - أحمد ياسر ريان.





أما البدلاء :-





عمر رضوان - خالد صبحي - محمد محسن ليلة - أحمد حمدي - والتر بواليا - إسلام عبد النعيم - عموري.