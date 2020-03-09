البورصة الأمريكية توقف التداول في مستهل التعاملات بسبب الخسائر





علقت البورصة الأمريكية التعاملات لمدة 15 دقيقة في مستهل التداولات بعد أن هوت المؤشرات بأكثر من 7 بالمائة على خلفية موجة بيعية حادة.





وجاءت خسائر الأسهم الأمريكية مع تراجع عائد سندات الخزانة لآجل 10 سنوات أدنى 0.4 بالمائة مع هروب المستثمرين إلى الملاذات الآمنة.





وفضلاً عن ذعر المستثمرين من تفشي فيروس كورونا في نصف دول العالم، شكل انهيار أسعار النفط بحوالي 30 بالمائة صدمة جديدة بعد فشل أوبك وحلفاؤها في التوصل لصفقة بشأن خفض إضافي للإنتاج ومخاوف من اندلاع حرب الأسعار.





وتراجع مؤشر "داو جونز" بنحو 7.3 بالمائة ليسجل 23979.90 نقطة.





وهبط مؤشر "ستاندرد آند بورز" بنحو 7 بالمائة ليسجل 2764.21 نقطة.





وخسر مؤشر "ناسداك" نحو 6.9 بالمائة ليسجل 7987.4 نقطة.