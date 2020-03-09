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تشكيلة الاسماعيلي لمواجهة الجونة في الدوري المصري

الإثنين 09/مارس/2020 - 04:17 م
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الاسماعيلي
الاسماعيلي
علي نبوي
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أعلن الفرنسي ديديه جوميز المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الإسماعيلي تشكيل فريقه لمواجهة الجونة بعد قليل.

ويستضيف الإسماعيلي نظيره الجونة بعد قليل على ستاد الإسماعيلية ضمن مباريات الجولة الثامنة عشر من مسابقة الدوري الممتاز.

تشكيل الإسماعيلي جاء على النحو التالي :- 

حراسة المرمى : محمد مجدي

خط الدفاع : أسامة إبراهيم - باهر المحمدي - محمد هاشم - محمود البدري
خط الوسط : همام طارق – محمود عبد العاطي "دونجا" - محمد الشامي - أحمد مدبولي

خط الهجوم : باتريك كادو – فخر الدين بن يوسف.

البدلاء:- 
محمد فوزي – إبراهيم أبواليزيد – محمد صادق – محمد مخلوف – وجيه عبد الحكيم – بيكيتي سيلفا – شيلونجو.
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