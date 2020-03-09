أسعار الذهب اليوم الاثنين 9-3-2020 في لبنان
تراجعت أسعار الذهب في لبنان خلال تعاملات اليوم الاثنين 9-3-2020 مقارنة بأسعار امس ويعرض لكم “الفجر “، اليوم اسعار الذهب في لبنان والبورصات العالمية الوطنية الليرة اللبنانية وأيضا الدولار الأمريكي.
أسعار الذهب اليوم الاثنين9-3-2020 في لبنان
وسجل "الذهب"، "عيار 12"، 40.708 بـ
ليرة لبنانية للجرام الواحد، وننشر أسعار الذهب في الأسواق مع بداية
تعاملات اليوم لما به من أهمية للمقلبين علي الزواج من الرجال والنساء .
ويحتوي أيضا علي مخطط
بمعدل الارتفاع والانخفاض في اسعار الذهب اليوم في البنان في الأيام السابقة في
السوق لبنانية.
أسعار الذهب اليوم الاثنين 9-3-2020 في لبنان بـ ليرة لبنانية والدولار
|
عيار الذهب
|
سعر الذهب بـ دولار أمريكي
|
سعر الذهب بـ ليرة لبنانية
|
اسعار الذهب عيار 24
|
53.83$
|
81.415
|
سعر الذهب عيار 22
|
49.34$
|
74.631
|
اسعار الذهب عيار 21
|
47.10$
|
71.240
|
اسعار الذهب عيار 18
|
40.37$
|
61.063
|
سعر الذهب عيار 14
|
31.40$
|
47.493
|
سعر الذهب عيار 12
|
26.91$
|
40.708
|
اسعار أوقية الذهب
|
1.674$
|
2.532.020
|
اسعار جنيه الذهب
|
376.82$
|
569.922
|
اسعار كيلو الذهب
|
53.830$
|
81.415.440
تعرف علي
متوسط أسعار الذهب في الايام السابقة في لبنان
|
اليوم
|
عيار 14
|
عيار 18
|
عيار 21
|
عيار 24
|
7
مارس
|
47.493
|
61.063
|
71.240
|
81.415
|
6
مارس
|
47.484
|
61.051
|
71.227
|
81.401
|
5
مارس
|
47.506
|
61.080
|
71.261
|
81.439
|
4
مارس
|
46.488
|
59.771
|
69.733
|
79.693
|
3
مارس
|
46.425
|
59.690
|
69.639
|
79.586