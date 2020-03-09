ارتفاع عدد وفيات فيروس كورونا في فرنسا إلى 21 حالة

أعلنت فرنسا، مساء اليوم الإثنين، تسجيل حالتي وفاة بسبب فيروس "كورونا" المستجد؛ ليرتفع عدد الوفيات إلى 21 حالة، حسب ما ذكرت فضائية سماي نيوز بالعربية.

ووفقًا لأحدث البيانات، سجلت فرنسا 1126 حالة إصابة بفيروس كورونا "COVID-19" في البلاد.





وعلى المستوى العالمي، تجاوز عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا 110 ألف حالة، حيث أبلغ أكثر من 90 دولة عن حالات العدوى. بالإضافة إلى ذلك، مات بالفعل أكثر من 3820 شخص من هذا المرض، في حين تعافى حوالي 62000 شخص بالكامل.





تم اكتشاف COVID-19 لأول مرة في مدينة ووهان الصينية في أواخر ديسمبر وانتشرت منذ ذلك الحين في جميع أنحاء العالم. في أواخر يناير، أعلنت منظمة الصحة العالمية عن حالة طوارئ صحية عالمية في ضوء الوباء.