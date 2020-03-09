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هبوط حاد بمؤشر بورصة قطر بختام تعاملات اليوم

الإثنين 09/مارس/2020 - 03:58 م
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بورصة قطر
بورصة قطر
نيفين سمير
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بورصة قطر 

أنهت بورصة قطر،  تعاملات جلسة اليوم الاثنين، علي هبوط حاد ، حيث هبط مؤشر السوق بنسبة 9.70% خاسراً 876.97 نقطة ليغلق عند مستوى 8160.23 نقطة، وسط تراجع جماعى للقطاعات، مع ظهور فيروس "كورونا" في دول مجلس التعاون الخليجي، وتراجع أسعار النفط، مع مخاوف تأثر تلك العوامل على الطلب والنمو العالمي للاقتصاد ، وبلغ حجم التداول ببورصة قطر بختام التعاملات، 206.8 مليون سهم بقيمة 753 مليون ريال عبر تنفيذ 9523 صفقة، وتراجعت 45 سهما، فيما ارتفعت 3 أسهم، واستقر سهم واحد.

وتراجع 7 قطاعات بورصة قطر، على رأسها قطاع الاتصالات بنسبة 9.99%، أعقبه قطاع العقارات بنسبة 9.78%، تلاه قطاع النقل بنسبة 9.77%، ثم قطاع البنوك والخدمات المالية بنسبة 9.62%، ثم قطاع الصناعات بنسبة 9.48%، ثم قطاع التأمين بنسبة 8.80%، ثم قطاع البضائع والخدمات الاستهلاكية بنسبة 8.59%.
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