Advertisements
الأرصاد تصدر بيانا بشأن طقس الثلاثاء
الإثنين 09/مارس/2020 - 04:00 م
Advertisements
رقية جمال
Advertisements
كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، عن حالة الطقس غدًا الثلاثاء، حيث يسود طقس معتدل على السواحل الشمالية، مائل للدفء على الوجه البحري، دافئ على القاهرة، مائل للحرارة على جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر وشمال الصعيد، شديد الحرارة على جنوب الصعيد نهارًا شديد البرودة ليلًا على أغلب الأنحاء.
وأوضحت الهيئة في بيان اليوم الإثنين، أن هناك شبورة مائية في الصباح الباكر، والرياح معتدلة على أغلب أنحاء الجمهورية تنشط على خليج السويس، مع انعدام فرص تساقط الأمطار.
وبالنسبة لدرجات الحرارة المتوقعة غدًا، القاهرة العظمى 23 درجة والصغرى 12 درجة، والإسكندرية العظمى 21 درجة والصغرى 14 درجة، ومطروح العظمى 19 درجة والصغرى 12 درجة، وسوهاج العظمى 31 درجة والصغرى 13 درجات، وقنا العظمى 32 درجة والصغرى 13 درجة، وأسوان العظمى 34 درجة والصغرى 13 درجة، وسانت كاترين العظمى 25 درجة والصغرى 11 درجة.
وعن حالة الموج في حالة البحر الأحمر فهو معتدل، وارتفاع الموج من 1.5 إلى 2 متر، والرياح السطحية شمالية غربية، أما عن البحر المتوسط فهو معتدل، وارتفاع الموج من 1.5 إلى 2 متر، والرياح السطحية شمالية غربية إلى جنوبية غربية.
Advertisements